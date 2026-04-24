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폴란드 총리 "유럽이 직면한 진짜 중요한 질문… 유사시 미국이 군사 지원에 나설까"

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AI 핵심 요약

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  • 투스크 폴란드 총리가 24일 미국의 나토 보호 의무 충실 여부를 가장 큰 질문으로 지적했다.
  • 러시아가 수개월 내 나토국 공격 가능성을 경고하며 제5조 실효성 우려를 밝혔다.
  • 폴란드는 GDP 대비 국방비 4.48%로 1위이며 지뢰 생산으로 국경 방어 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

파이낸셜타임스와 인터뷰서 밝혀… "러시아는 수개월 내 유럽 공격할 수 있어"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 도날트 투스크 폴란드 총리가 24일(현지 시간) "유럽이 현재 직면한 가장 크고 중요한 질문은 미국이 나토(NATO·북대서양조약기구) 조약에 명시된 것만큼 (유럽 보호를 위해) 충실하게 행동할 준비가 되어 있는지 여부"라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 나토와 유럽 방위에 대해 부정적인 발언과 오락가락하는 입장을 반복하면서 유럽 내 불확실성이 커지고 있음을 보여주는 대목이라는 평가가 나왔다. 

도날두 투스크 폴란드 총리. [사진=로이터 뉴스핌]

투스크 총리는 이날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 "러시아가 실제로 수개월 내 나토 회원국을 공격할 수 있다"며 그같이 말했다. 

그는 "(러시아와 국경을 접하거나 인근에 있는) 동부 전선의 모든 국가들, 우리 이웃 국가들에게 중요한 것은 나토가 정치적으로나 군사적으로 러시아의 공격에 대응할 준비가 되어 있는 조직이냐는 것"이라고 말했다. 

그는 지난해 약 20대의 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범했을 때를 거론하며 일부 나토 회원국들은 아무 일도 없었던 것처럼 행동했다고 지적했다. 

그는 "나토 제5조에 대해 회의적이라는 것이 아니라 그런 문서상 보장이 실제적인 대응으로 이어지기를 바라는 것"이라고 했다. 이어 "이 문제는 진짜 심각하다. 모든 국가가 폴란드만큼 나토 의무를 진지하게 받아들일지 아는 것이 매우 중요하다"고 했다. 

나토 제5조는 한 회원국이 공격을 받으면 모든 회원국이 공격을 받은 것으로 간주해 공동 대응한다는 집단 방위 조항이다. 

그는 "제5조가 여전히 유효하다고 믿고 싶지만 때때로 의문이 드는 것도 사실"이라며 "비관적이고 싶지는 않지만 지금 필요한 것은 실질적인 맥락"이라고 했다 

폴란드는 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아로부터의 군사적 위협을 가장 크게 느끼는 국가 중 하나로 평가된다. 

발트해에 있는 러시아 국외 영토 칼리닌그라드와 접해 있는데다 러시아가 유럽으로 진출하기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 지역적 특성을 갖고 있다. 

과거에도 폴란드는 독일과 프랑스, 러시아 등 주변 열강들이 외부로 팽창할 때 항상 우선적 점령지가 되곤 했다. 

2014년 러시아의 크림반도 강제 병합 이후 국방비를 점차적으로 늘리던 폴란드는 2022년 러시아의 우크라이나 전격 침공 이후 군사비를 급격히 늘리고 있다. 

나토에 따르면 지난해 6월 현재 폴란드의 국방비는 국내총생산(GDP) 대비 4.48%를 기록해 나토 회원국 중에서 압도적인 1위를 기록했다. 3.22% 수준인 미국도 압도했다.

라도스와프 시코르스키 외무장관 등 폴란드 정부 고위 관계자들은 인터뷰와 기고를 통해 여러차례 "2025년 국방비 지출이 GDP의 5%에 이를 것"이라고 했고, FT는 "이미 GDP 대비 5%를 넘어섰다"고 말했다. 

한편 폴란드는 지난해 말 냉전 종식 후 처음으로 대인 지뢰를 생산해 동부 지역의 러시아 및 벨라루스 국경지대에 설치하기로 결정했다. 폴란드는 방어를 위해 500만~600만개의 지뢰가 필요할 것으로 보고 있다. 

ihjang67@newspim.com

 

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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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