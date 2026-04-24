[베트남 증시] 연휴 앞두고 차익 실현, 하락...베트남 1위 인프라 기업 8거래일 연속 ↓

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VN 지수(호찌민증권거래소) 1853.29(-17.07, -0.91%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 251.95(-1.28, -0.51%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 24일 베트남 증시는 하락했다. 이달 말부터 내달 초까지 이어지는 징검다리 연휴를 앞두고 차익 실현 물량이 출회한 것이 영향을 미쳤다.

호찌민 VN지수는 0.91% 하락한 1853.29포인트, 하노이 HNX지수는 0.51% 내린 251.95포인트로 거래를 마쳤다.

베트남 증시는 오는 27일 국조 훙왕을 기리는 훙왕 기념일을 맞아 휴장한다. 28일 거래 재개한 뒤 30일 통일절과 5월 1일 국제 노동절을 맞아 2거래일 연속 휴장한다.

핀석세스 투자회사의 응우옌 탄 쭝 최고경영자(CEO)는 "연휴 기간을 앞두고 시장 유동성이 급격히 감소할 수 있다"며 "유동성이 평균 대비 30~40% 감소하는 것은 정상적인 현상"이라고 설명했다.

이란 사태를 둘러싼 불확실성이 지속되고 있는 가운데, 연휴 전이면 투자자들이 선제적으로 자금을 회수하는 경향이 있다며, 특히 레버리지를 활용하는 투자자들은 연휴 기간 동안의 비용 부담을 피하기 위해 보유 자산을 줄이고 거래 재개 뒤 재매수하는 것이 일반적이라고 쭝 CEO는 덧붙였다.

실제로 유동성이 직전 거래일 대비 감소했다. 비엣 스톡에 따르면, 호찌민 거래소 거래액은 17조 3000억 동(약 9775억 원), 하노이 거래소 거래액은 7590억 동을 기록했다.

투오이 트레는 이날 세 거래소 전체의 유동성이 전 거래일 대비 약 30% 감소한 21조 1390억 동 수준에 머물렀다며 "투자자 심리가 신중한 상태임을 보여준다"고 지적했다.

외국인 투자자들은 매도를 지속하고 있다. 호찌민 거래소에서 1조 9330억 동, 하노이 거래소에서 20억 동의 순매도를 기록했다.

업종별로 보면, 부동산 부문의 약세가 두드러졌다. 최근 강세를 보이며 지수 상승을 이끌었던 빈그룹 계열 종목들이 하락한 것에 영향을 받았다.

VHM(Vinhomes)이 5% 이상 급락했고, VIC(Vingroup Joint Stock Company)와 VRE(Vincom Retail JSC)도 각각 약 1% 하락했다.

베트남 대표 에너지 인프라 및 건설 전문 기업인 PC1 그룹(PC1 Group Joint Stock Company) 주가가 이날까지 8거래일 연속 하락했다. 이 기간 누적 낙폭은 약 18%에 달하고, 최근 2거래일 동안에만 시가총액이 약 1조 4600억 동 증발했다고 현지 매체는 전했다.

하한가(2만 2450동)에 2800만 주 이상의 팔자 주문이 쌓여 있음에도 불구하고, 이를 받아줄 매수 수요가 거의 없는 '거래 절벽' 상태에 빠진 상태다.

실적 가이던스에서 수익성 하락을 예고한 점과 시장의 심리적 위축이 맞물리며 조정을 받고 있는 것으로 분석된다.

PC1은 지난 22일 개최한 정기 주주총회에서 연결 매출 목표를 전년 대비 19% 증가한 15조 6179억 동으로 제시하면서도 당기 순이익은 22% 감소한 1조 560억 동에 그칠 것으로 예상했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스] 베트남 증시 호찌민 VN지수 24일 추이

hongwoori84@newspim.com