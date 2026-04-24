윤상현 의원 "쿠팡 사태, 감정적 언사 아닌 외교력으로 국익 지킬 때"

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법 집행·외교 동시 관리가 국가운영 기본

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 24일 쿠팡 사태로 인한 한·미 안보 협의 지연과 관련해 "지금은 감정적 언사로 맞설 때가 아니라, 외교력으로 국익을 지켜낼 때"라고 밝혔다.

앞서 위성락 국가안보실장은 쿠팡 사안으로 인해 한·미 간 안보 협의에 영향을 주며 지연되고 있다고 밝혔고, 우원식 국회의장은 미국 정치권의 움직임에 대해 '명백한 내정간섭'이라고 비판한 바 있다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "민간 기업을 둘러싼 갈등이 동맹의 전략 현안에까지 부담을 주고 있다면, 이는 정부의 위기관리 실패이자 외교력의 부재를 드러낸 것"이라고 지적했다.

이어 "북핵 위협은 고도화되고 국제 질서는 급변하고 있다"며 "원자력 협력, 첨단기술 공조, 확장억제 강화 등 한·미 간 주요 현안은 단 하루도 지체되어서는 안 된다"고 강조했다.

그러면서 우 의장의 발언에 대해 "주권 국가로서 할 수 있는 문제 제기"라면서도 "속 시원한 한마디보다 더 중요한 것은 실제로 국익을 지켜내는 냉정한 해법"이라고 덧붙였다.

윤 의원은 "쿠팡 문제는 법과 원칙에 따라 처리하면 된다"며 "위법이 있다면 국내 기업이든 해외 기업이든 예외 없이 책임을 물어야 한다"고 말했다.

또 "법 집행은 법 집행대로 하되, 외교는 외교대로 관리했어야 한다"며 "그 두 가지를 동시에 해내는 것이 국가 운영의 기본"이라고 역설했다.

아울러 "정부는 이제라도 사실관계를 명확히 설명하고, 한·미 간 불필요한 오해를 조속히 해소해야 한다"고 촉구했다.

마지막으로 "정치권 역시 자극적인 구호 경쟁이 아니라 국익을 지키는 현실적 해법에 힘을 모아야 한다"며 "국익 앞에 여야가 따로 있을 수 없고, 외교 실패를 감정으로 덮을 수는 더더욱 없다"고 강조했다.

kimsh@newspim.com