한국투자증권, 울산석유화학공단 노조협의회와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 10일 울산석유화학공단 노조협의회와 근로자 노후준비 지원 MOU를 체결했다
- 이번 협약으로 공단 근로자 대상 퇴직연금 설명회와 개인별 상담, 연금관리 지원체계를 제공한다
- 한국투자증권은 근로자 퇴직연금 이해도와 관심을 높여 장기적 자산관리와 안정적 노후준비를 돕겠다고 밝혔다
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설명회·가입자 상담 등 연금관리 체계 구축
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 울산석유화학공업단지 노동조합협의회와 공단 내 근로자의 노후 준비 지원을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.
울산석유화학공업단지 노동조합협의회는 공단 내 주요 사업장 노동조합이 참여하는 협의체다. 근로자의 권익 보호와 복지 증진을 위해 활동하고 있다.
이번 협약은 공단 내 근로자의 퇴직연금제도 이해도를 높이고 연금자산 관리를 지원하기 위해 마련됐다.
한국투자증권은 공단 내 근로자를 대상으로 퇴직연금 설명회와 가입자 상담 등을 제공할 계획이다. 또 개인별 투자 성향과 은퇴 준비 상황을 고려한 연금관리 지원 체계를 구축해 나가기로 했다.
한국투자증권은 이를 통해 근로자들이 퇴직연금에 대한 관심을 높이고 장기적인 관점에서 자산을 관리할 수 있도록 지원한다는 방침이다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "퇴직연금은 근로자의 안정적인 노후 준비를 위한 핵심 자산관리 수단"이라며 "한국투자증권의 연금 운용 역량과 상담 인프라를 바탕으로 울산석유화학공업단지 근로자들이 체계적으로 노후를 준비할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com