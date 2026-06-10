동대문엽기떡볶이, 대한적십자사와 '세계 헌혈자의 날' 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 동대문엽기떡볶이가 14일 세계헌혈자의날 맞아 헌혈 독려 SNS 이벤트를 진행했다
- 10일부터 16일까지 헌혈 인증사진을 구글폼으로 제출해야 한다
- 추첨 30명에게 1만4000원 할인쿠폰 지급하며 헌혈 가치 확산을 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이가 6월 14일 세계 헌혈자의 날을 맞아 대한적십자사와 함께 헌혈 참여 독려를 위한 SNS 인증 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 캠페인은 혈액 수급 안정화와 자발적 헌혈 참여의 중요성을 알리기 위해 마련됐으며, 오늘부터 오는 16일까지 운영된다.
참여 희망자는 헌혈의집 또는 헌혈버스를 방문해 헌혈에 참여한 후 인증 사진을 촬영하여 지정된 구글폼 양식에 제출하면 된다. 응모 시에는 헌혈증서나 참여 확인 자료를 첨부해야 하며 개인정보는 사전에 가려야 한다.
이벤트 참여자 중 추첨을 통해 선정된 30명에게는 동대문엽기떡볶이 1만 4000원 할인 쿠폰이 지급된다. 당첨자 발표는 오는 6월 23일 대한적십자사 공식 채널을 통해 공지될 예정이다.
동대문엽기떡볶이 관계자는 이번 캠페인을 통해 많은 이들이 헌혈의 가치에 공감하고 동참하길 희망한다며 향후에도 지역사회와 연계한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하겠다고 전했다.
ohzin@newspim.com