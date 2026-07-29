DB손해보험, 충주성심학교에 장학금 3000만원 전달

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = DB손해보험이 지난 13일 청각장애인 특수교육기관인 충주성심학교를 방문해 학생들의 교육 환경 개선을 위한 장학금 3000만원을 전달했다고 29일 밝혔다.

지난 13일 충주성심학교에서 DB손해보험 임직원과 충주성심학교 관계자들이 장학금 전달식을 진행하고 기념촬영을 하고있다. [사진=DB손해보험]

전달식에는 DB손해보험 임직원과 충주성심학교 교직원, 야구부 코칭스태프가 참석했으며, 이번에 전달된 장학금은 경제적 어려움을 겪는 학생들의 교육비 지원과 야구부 운영비 등으로 쓰일 예정이다.

DB손해보험은 지난 2013년 충주성심학교와 후원 협약을 맺은 이래 매년 장학금을 지원하며 사회공헌 활동을 지속해오고 있다. 올해 지원금을 포함한 누적 장학금은 약 3억4000여만원에 달하며, 14년 동안 인연을 이어오고 있다.

회사는 장학금 지원 외에도 충북사업단 임직원의 교내 환경개선 봉사활동을 비롯해 야구부 용품 지원, DB프로미 농구단 경기 초청 등 여러 프로그램을 통해 학생들과 지속해서 교류를 이어왔다. 또한 생활필수품을 지원하는 등 주위 환경이 어려운 학생들을 위한 물품 지원도 병행하고 있다.

DB손해보험 관계자는 "충주성심학교와 함께해 온 14년의 동행이 학생들의 성장에 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하며 지역사회와 상생하는 지원 활동을 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com