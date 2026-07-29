'직류 시대'가 온다…기후부, 직류산업 활성화 속도

기후부, 직류 배전망 도입 추진

직류산업 활성화 지원방안 논의

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 '직류(DC)' 산업을 활성화하기 위해 적극 나서고 있다.

직류 배전망 도입을 추진하고 관련 산업을 적극 육성할 방침이다.



기후에너지환경부(장관 김성환)는 29일 서울시 영등포구에 위치한 전력기반센터에서 '직류(DC) 산업 활성화 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 국내 직류 산업의 현황을 점검하고, 직류 배전망 도입계획을 비롯해 관련 산업의 활성화를 위한 정책·기술·제도적 지원방안을 논의하기 위해 마련됐다.



이날 간담회에는 한국전력공사, 한국전자기술연구원, 전기연구원, 전력기기 기업 3개사(LS일렉트릭, HD현대일렉트릭, 효성중공업), LG전자, 한화 및 학계 전문가들이 참여했다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.07.29 dream@newspim.com

간담회에서는 한전은 직류 배전망 도입계획안을 발표했다. 이어 LS일렉트릭과 효성중공업이 민간의 직류 사업 추진계획과 산업 활성화를 위한 정책 제언도 있었다.

한국전자기술연구원은 직류 산업 추진 필요성과 기술·제도적 과제를 발표했다. 이후 참석자들은 관련 산업 활성화를 위한 주요 과제를 종합적으로 논의하고 의견을 나눴다.

김성환 기후부 장관은 이날 오전 경기도 양주시에 위치한 양주변환소를 방문해 국산 200MW급 '초고압 직류송전(HVDC)' 기술이 처음 적용된 양주 백투백(BTB) 설비 현황을 점검했다. 백투백(BTB; Back-to-Back)은 서로 다른 전력계통을 연결해 전력을 안정적으로 주고받을 수 있도록 하는 설비다.



기후부는 이번 간담회에서 제시된 의견을 바탕으로 정책·기술·제도적 과제를 구체화해 3분기 중에 '직류산업 활성화 방안'을 마련할 계획이다.



김성환 기후부 장관은 "재생에너지, 에너지저장장치, 데이터센터 등 직류 기반의 전력 수요가 확대되는 상황에서 직류(DC) 산업은 미래 전력산업의 경쟁력을 좌우할 중요한 분야"라며 "국내에서 축적한 기술과 경험이 우리 기업의 수출 경쟁력으로 이어질 수 있도록 직류 산업을 미래 수출산업으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

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