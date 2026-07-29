"중소기업 경기전망 '먹구름', 자금조달·운전자금 부담 확대"

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IBK기업은행 조사, 내년 '부진' 전망 비중 크게 증가

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 중소기업의 경영 환경에 대한 우려가 커지며 경기 회복 기대가 약화된 것으로 나타났다.

29일 IBK기업은행은 '2026년 중소기업 금융실태조사' 결과를 발표하고, 내년 경영상황이 악화될 것이라는 전망이 확대됐다고 밝혔다.

[사진=IBK기업은행]

이번 조사는 매출 5억 원 초과 중소기업 4500곳을 대상으로 자금조달 여건과 경영 실태, 경기 전망 등을 분석한 국가승인 통계다.

조사 결과 지난해 경영 상황에 대해 '부진'이라고 응답한 비율은 33.0%로 '호전'(18.0%)보다 크게 높았다. 올해 하반기 전망은 '전년과 유사'하다는 응답이 72.8%로 가장 많았다.

반면 내년 경영환경을 '부진'으로 예상한 비중은 25.7%로 집계돼 올해 전망치(14.8%) 대비 10.9%포인트(p) 상승하며 부정적 인식이 확대됐다.

자금조달 여건도 악화된 것으로 나타났다. 외부 자금 조달이 '원활하다'는 응답은 17.5%로 전년보다 5.3%p 감소했다. 또한 매출채권 회수는 지연된 반면, 매입대금 지급 기한은 단축되면서 기업들의 운전자금 부담이 커진 것으로 분석됐다.

해당 보고서는 IBK경제연구소 홈페이지에서 확인할 수 있다.

peterbreak22@newspim.com