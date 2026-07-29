한국보훈복지의료공단, 사무직 5급 신입사원 57명 공개채용

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국보훈복지의료공단은 2026년 사무직 5급 신입사원 57명을 공개채용한다고 29일 밝혔다.

이번 채용에서 별도의 응시 자격이 없는 공개경쟁 직렬(사무직 5급)은 경영·경제 25명, 법·행정 15명, 재무·회계 4명, 보건행정 5명 등 총 49명이다.

한국보훈복지의료공단.[뉴스핌 DB] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

제한경쟁 직렬에서는 인공지능(AI)·전산 2명과 기록물관리 2명 등 총 4명을 선발하며 사회형평적 채용 확대를 위해 사회복지(장애) 2명과 사회복지(보훈) 2명 등 총 4명을 따로 선발해 공공기관의 사회적 책임을 이행할 계획이다.

채용 전형은 서류전형, 필기시험, 온라인 인성·조직적합도 검사, 면접시험 순으로 진행된다. 지원자는 29일부터 8월 10일 오전 10시까지 보훈공단 온라인 채용 누리집을 통해 접수해야 한다.

채용 전형별 세부 일정은 서류 전형 합격자 발표 8월 13일, 필기시험 8월 22일, 면접시험 9월 7일부터 11일, 최종 합격자 발표 9월 23일, 수습 임용 10월 12일로 예정돼 있다.

최종 합격자는 보훈공단 본사(원주) 및 6개 광역시에 위치한 보훈병원과 8개 보훈요양원 등 전국 19개 소속기관에서 업무를 수행하게 된다.

박찬호 이사장 직무대행은 "투명하고 공정한 채용 과정을 통해 우수한 인재를 확보하겠다"라며, "열정과 역량을 갖춘 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

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