캠코, 장기연체채권 1.1조 추가 매각...7.6만명 재기 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

새도약기금 통해 추심 중단·채무조정 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국자산관리공사(캠코)가 장기연체채무자의 신용 회복 지원을 확대한다.

29일 캠코는 7만6000명 규모, 약 1조1000억원의 장기 연체채권을 오는 31일 새도약기금에 추가 매각한다고 밝혔다.

캠코. [사진=뉴스핌DB]

이번 조치는 지난해 10월 진행된 1차 매각의 후속 조치다. 당시 법적 절차 등으로 제외됐던 채권을 추가로 정리해 지원 대상을 확대했다. 이를 통해 그간 제도 적용을 받지 못했던 취약 차주까지 포함시키며 포용 범위를 넓혔다.

채권이 새도약기금으로 이전되면 해당 채무자는 즉시 추심 대상에서 제외된다. 이후 상환 능력에 대한 심사를 거쳐 채무 감면이나 맞춤형 채무조정이 진행돼 과도한 부채 부담을 덜고 경제활동 복귀를 지원받게 된다.

캠코는 이번 매각과 함께 장기연체채권 정리를 위한 제도 개선도 병행하고 있다. 20년 이상 연체채권 소각과 소멸시효 관리 기준 개선 등을 추진하며, 장기 부실채권을 단계적으로 축소해 나갈 방침이다.

아울러 생계형 재산을 제외하는 등 완화된 기준을 적용한 특별소각을 지속 추진해 단순 채권 관리에서 벗어나 채무자의 재기 지원 기능을 강화한다는 계획이다.

정정훈 캠코 사장은 "이번 추가 매각은 그동안 지원 대상에서 제외됐던 장기연체채무자에게 재기의 기회를 제공하기 위한 조치"라며 "앞으로도 금융당국과 협력해 채무 부담 완화와 신용 회복 지원을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com