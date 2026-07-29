HD한국조선해양, 2분기 영업익 1조6451억…전년比 72.5%↑

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD한국조선해양이 고선가 선박 매출 확대와 생산성 개선에 힘입어 2분기 영업이익 1조6000억원을 넘겼다. 핵심 자회사인 HD현대중공업은 분기 영업이익 1조원을 처음 돌파했다.

HD현대중공업 울산 조선소 전경. [사진=HD현대]

HD한국조선해양은 29일 연결 기준 2분기 매출 8조9270억원, 영업이익 1조6451억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 20.2%, 영업이익은 72.5% 증가했다.

실적은 조선 부문이 견인했다. HD현대중공업은 매출 6조3322억원, 영업이익 1조399억원을 기록하며 전년 동기보다 각각 52.7%, 120.6% 증가했다. HD현대삼호도 매출 2조3714억원, 영업이익 5341억원으로 각각 11.9%, 43.7% 늘었다.

사업 부문별로는 조선 부문이 매출 7조4510억원, 영업이익 1조3986억원을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했다. 엔진기계 부문은 친환경 엔진 판매 확대에 힘입어 영업이익이 33.6% 증가한 2686억원을 기록했고, 해양플랜트 부문도 주요 프로젝트 공정이 본격화되며 매출 3771억원, 영업이익 601억원을 냈다.

HD현대마린엔진은 매출 1281억원, 영업이익 313억원을 기록했으며, HD현대에너지솔루션도 해외 판매 확대와 판가 상승에 힘입어 영업이익 361억원을 올렸다.

HD한국조선해양은 LNG운반선과 컨테이너선, 탱커 등 고부가 선종을 중심으로 수익성 위주의 선별 수주 전략을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com