복지부, 'AI 정책실험실' 추진…복지 사각지대 줄이고 공무원 부담 낮춘다

'전남 광주·경기도·충북' 참여

답변→공감형 대화 기능 강화

AI로 지침 찾고 서류 누락 검토

복지부 "국민 삶 촘촘히 구축"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 인공지능(AI)을 이용해 복지 사각지대 발굴과 공무원의 행정 부담을 낮추는 'AI 정책실험실'이 가동된다.

보건복지부는 29일 오후 2시 서울 중구 한국프레스센터에서 복지행정 분야에 AI를 시범 적용·실증하는 'AI 정책실험실' 업무협약을 체결하고 지방정부 설명회를 개최했다.

복지행정 AI 도입에 따른 업무 개선 내용 [자료=보건복지부]

복지부는 복지 사각지대 발굴 등 사회안전망을 강화하는 동시에 현장 공무원의 과중한 업무 부담을 줄이기 위해 AI 도입을 추진해 왔다. 정책실험실도 운영해 현장에서 실효성 있는 AI 활용 체계를 구축할 예정이다.

'AI 정책실험실'은 복지행정 AI의 실효성 있는 개발과 도입을 위해 AI 성능과 오류를 검증한다. 전라남도 광주, 경기도, 충북이 참여한다. 정책실험실에 참여하는 3개 시도는 공모와 평가를 통해 선정됐다. 이들은 오는 8월부터 12월까지 개발된 AI를 시범 적용해 활용성을 검증하고 개선 의견을 제시할 예정이다.

'AI 정책실험실'을 통해 시범 운영되는 기능은 '생성형 복지상담 AI'와 '복지행정지원 AI'로 나뉜다. 생성형 복지상담 AI는 기존 정해진 질문과 답변만 가능했던 시나리오 기반을 벗어나 공감형 대화를 구현한다. 이를 통해 위기가구의 복합적인 상황과 복지 욕구를 보다 정밀하게 파악해 신속하고 정확한 복지서비스를 지원하게 될 예정이다.

'복지행정지원 AI'는 복지 담당 공무원의 업무 효율성을 극대화하는 데 중점을 둔다. 방대한 복지 지침서를 학습한 AI가 담당자의 질의에 정확한 지침을 찾아 답변하고 복잡한 증빙 서류 누락 여부 검토 등 단순·반복적인 행정 소요 시간을 줄여 사람 중심의 핵심 업무에 집중할 수 있게 한다.

복지부는 이번 정책실험실 운영을 통해 AI의 정확도와 성능을 철저히 검증할 예정이다. 현장의 피드백을 반영해 기능을 고도화하고 전국적으로 확산할 예정이다.

진영주 복지부 사회복지정책실장은 "복지업무에서 AI 전환은 더 이상 지체할 수 없는 필수과제"라며 "이번 AI 정책실험실을 시작으로 복지행정 전반에 AI를 단계적으로 확대해 지방정부의 업무 부담은 획기적으로 줄이고 국민의 삶은 더욱 촘촘하게 보듬는 스마트 안전망을 구현하겠다"라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com