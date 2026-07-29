라메디텍, '핸디레이글루' 온·오프라인 유통망 확대

출시 한 달 만에 병원·약국 유통망 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이저 의료·미용기기 전문기업 라메디텍이 레이저 채혈기반 혈당 측정기 '핸디레이글루'를 출시한 지 한 달 만에 온·오프라인 유통망을 확대하고 의료현장 활용 사례를 확보했다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 핸디레이글루는 혈당 관리 과정에서 채혈과 측정의 편의성을 높인 제품이다. 출시 이후 온라인 판매채널 확대와 함께 전국 약국 유통망 진출을 본격화했으며, 최근에는 종로 및 병원 인근 문전 의료기기 전문점에도 공급을 시작했다.

또한 회사는 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈에서 목표금액을 크게 웃도는 성과를 기록했다고 설명했다. 회사는 채혈 통증과 측정값 기록의 번거로움을 개선한 제품에 대한 초기시장의 관심을 반영한 결과라고 밝혔다.

라메디텍 핸디레이글루. [사진=라메디텍]

핸디레이글루는 지역 내과의원에서 당뇨 환자의 혈당 측정에 사용될 뿐만 아니라 삼성서울병원과 서울아산병원 당뇨 교육실의 환자 교육 프로그램에서 교육용 기기로 활용되고 있다. 당뇨 환자들의 올바른 혈당 측정 방법과 자가관리 교육을 지원하며 제품의 편의성을 알릴 수 있는 접점을 넓혀가고 있다.

라메디텍 관계자는 "출시 한 달 만에 소비자 시장과 의료현장에서 동시에 긍정적인 반응을 받으며 제품 경쟁력을 확인해가고 있다"며 "약국과 의료기기 전문점, 의료기관 등 다양한 채널을 통해 유통망을 지속 확대해 더 많은 당뇨 환자들이 편리하게 혈당을 관리할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com