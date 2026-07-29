에이비온 신영기 대표, 자사주 72만54주 장내 매수

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 표적항암제 개발기업 에이비온은 신영기 대표이사가 회사 주식 72만54주를 장내에서 매수했다고 29일 밝혔다.

이번 매수는 지난 24일부터 28일까지 3거래일에 걸쳐 이뤄졌다. 회사 측은 핵심 파이프라인에 대한 자신감을 바탕으로 책임경영을 실천하고 기업가치를 높이겠다는 취지라고 설명했다.

에이비온은 비소세포폐암 치료제 후보물질 '바바메킵(ABN401)'을 개발하고 있다. 회사는 미국임상종양학회(ASCO) 2026에서 공개한 글로벌 임상 2상 결과를 토대로 바바메킵의 1차 치료제 개발 가능성을 평가하고 있다.

에이비온 로고. [사진=에이비온]

공개된 임상 결과에 따르면 바바메킵의 객관적반응률(ORR)은 55%, 반응지속기간(DOR) 중앙값은 14.5개월을 기록했다. 에이비온은 해당 결과가 기존 승인 약물과 비교 가능한 수준의 항종양 효과를 나타냈다고 평가했다.

에이비온은 차세대 항체-인터페론베타 접합체인 아이랙(iRAC) 플랫폼을 중심으로 관련 사업도 추진하고 있다.

회사는 경영진의 추가 주식 매수와 주주가치 제고 정책을 이어갈 방침이다. 이번 매수는 앞서 진행한 기업설명회(IR)와 주주간담회에서 제시된 주주 의견을 반영한 조치라고 설명했다.

에이비온 관계자는 "현재 주가에는 핵심 신약 파이프라인과 항체 플랫폼 사업의 가치와 성장 가능성이 충분히 반영되지 않았다고 판단한다"며 "바바메킵과 iRAC의 개발 성과를 바탕으로 기업가치를 높이기 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com