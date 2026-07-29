금융위, '코리아 핀테크 위크 2026' 11월 개최...AI 중심 미래금융 조망

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역대 최대 규모 프로그램 운영

글로벌 협력·투자 기회 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 국내 최대 핀테크 행사인 '코리아 핀테크 위크 2026'이 오는 11월 서울에서 열린다.

29일 금융위원회는 오는 11월 25일부터 27일까지 3일간 서울 양재 aT센터에서 '코리아 핀테크 위크 2026'을 개최한다고 밝혔다.

올해로 8회를 맞는 이번 행사는 '다음 금융은 이미 시작됐다(Beyond Finance, Into the Future)'를 주제로, 인공지능(AI) 등 혁신 기술이 이끄는 금융의 현재와 미래를 집중 조망한다. 지난해 행사에는 약 1만2000여 명이 방문하고 120여 개 기업·기관이 참여한 바 있다.

[사진=금융위원회]

특히 올해는 협력기관이 확대되고 총 35개 프로그램이 운영되며 역대 최대 규모로 진행된다. 핀테크 기업과 금융회사, 유관기관이 참여해 생성형 AI, AI 에이전트, 블록체인, 스마트계약, 딥페이크 탐지 등 최신 기술 기반 금융 서비스를 선보일 예정이다.

전시관은 핀테크관, 금융관, 협력관, 글로벌관 등으로 구성되며 참가 기업 규모도 전년 대비 약 20% 확대된다. 글로벌관에서는 국가별 전시관을 통해 해외 유망 핀테크 기업을 소개하고, 국내외 기업 간 교류와 협력을 촉진할 계획이다.

세미나 프로그램도 강화된다. 에이전틱 AI, 양자컴퓨팅, 디지털자산, 보안 기술 등 다양한 주제를 중심으로 국내외 전문가들이 참여해 금융 기술 트렌드를 공유한다.

또한 싱가포르 통화청 출신 인사가 이끄는 글로벌 기관 GFTN이 참여해 AI 거버넌스와 크로스보더 결제, 아시아 금융 네트워크 등 글로벌 이슈를 다룰 예정이다.

이와 함께 스타트업과 투자자를 연결하는 투자 유치 프로그램도 운영된다. 기술력 있는 기업을 소개하는 쇼케이스와 함께 투자 전략을 공유하는 행사, 기업 간 매칭 프로그램 등을 통해 실질적인 비즈니스 기회를 제공한다.

일반 관람객을 위한 체험형 프로그램도 마련된다. 핀테크 서비스 소개와 재테크 강의, AI 기반 자산관리 체험, 투자 성향 진단 프로그램 등이 운영되며, 채용 트렌드 설명과 취업 상담을 통해 청년층의 금융권 진입도 지원할 계획이다.

참가 신청은 7월 30일부터 전시 부스 기준으로 접수를 시작하며, 핀테크 아이디어 공모전은 8월 3일부터 별도로 신청할 수 있다. 자세한 사항은 행사 운영사무국을 통해 확인 가능하다.

peterbreak22@newspim.com