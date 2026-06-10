인바이오, 자본준비금 200억원 전환 추진

AI 핵심 요약beta
- 인바이오가 17일 임시주총에서 자본준비금 200억원을 이익잉여금으로 전입하기로 했다
- 이번 전환으로 내년부터 비과세 배당과 자사주 매입 등 주주환원 정책을 추진할 계획이다
- 임시주총에서는 정관 일부 변경과 감사 선임 안건도 함께 다룰 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인바이오가 오는 17일 개최하는 임시주주총회에서 자본준비금 약 200억원을 이익잉여금으로 전입하는 안건을 상정한다고 10일 밝혔다.
이는 자사주 매입과 배당을 위한 재원을 확보하기 위한 조치다. 상법상 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회 결의를 통해 초과 범위 내에서 감액할 수 있으며, 최근 상장사들이 주주환원 정책을 강화하기 위해 활용하는 방식이다.
회사에 따르면 이번 전환을 통해 내년부터 자사주 매입 및 배당 등 주주환원 정책을 추진할 예정이다. 특히 자본준비금을 활용한 배당은 배당소득세 15.4%가 부과되지 않는 비과세 배당이 가능해 주주가치 제고에 유리하다.
인바이오 관계자는 "이번 자본준비금의 이익잉여금 전입은 주주환원 정책 추진을 위한 재무적 기반을 마련하는 차원"이라며 "안정적인 사업 성과를 바탕으로 내년부터 배당 및 자사주 취득 등 주주환원 정책을 적극 검토해 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
한편 이번 임시주총에서는 정관 일부 변경과 감사 선임 안건도 함께 상정된다.
nylee54@newspim.com