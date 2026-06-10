KIOST, 동해 해양생태·기후변화 실시간 관측...왕돌초 해양과학기지 준공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

동해 첫 해양과학기지 준공…국가 관측망 완성

한·난류 교차 해역에 구축...기후변화 감시·어장 예측 활용 기대

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 동해안 어족 자원의 보고인 경북 울진의 왕돌초 인근 해역에 동해 첫 해양과학기지가 구축됐다. '왕돌초 해양과학기지'이다.

'왕돌초 해양과학기지'는 사람의 발길이 닿지 않던 동해 한복판에 해양 관측·연구 전초기지이다.

경북 울진군 후포항 동쪽 25㎞ 해상에 구축된 동해 첫 해양과학 전초기지인 왕돌초 해양과학기지.[사진=한국해양과학기술원] 2026.06.10 nulcheon@newspim.com

한류와 난류가 만나 기후변화의 영향이 뚜렷한 동해를 이제 실시간으로 들여다볼 수 있게 됐다. 기후변화 대응과 해양 안전 관리 역량도 한층 강화될 전망이다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 지난 9일 울진 동해연구소에서 왕돌초 해양과학기지 준공식을 개최했다고 10일 밝혔다.

이번에 준공식을 가진 왕돌초 기지는 이어도(2003년), 가거초(2009년), 소청초(2014년)에 이은 국내 네 번째 해양과학기지다. 동해에 설치된 첫 해양과학기지라는 점에서 의미가 크다.

기지는 울진군 후포항 동쪽 25km 수심 23m의 해저 암반 왕돌초에 4개의 파일을 박아 고정됐고 연면적 570㎡(172평), 928t 규모의 철골 구조물로 세워졌다. 총 높이는 53m로 아파트 약 19층 높이에 달하며 파고 19.24m와 풍속 60m/s, 규모 6.5의 지진에도 안전하며 설계 수명은 50년이다.

왕돌초 기지는 5개의 층으로 구성된다.

'선박 접안 시설'부터 수중 관측장비가 설치된 '중간 갑판(Intermediate Deck)', 발전기·담수화 시설 등 핵심 설비가 모인 '설비 갑판(Cellar Deck)', 제어실·숙소·회의실을 갖춘 '주갑판(Main Deck)', 기상 장비·위성 안테나· 무인 드론 운용 설비가 있는 '상부 갑판(Roof Deck)'까지 아래에서 위로 기능을 나눠 설계됐다.

왕돌초 기지는 해양환경 변화 감시, 기후변화 장기 모니터링, 해양 생태환경 변동 등 다양한 분야에서 관측·연구를 수행한다.

37종 86점의 첨단 관측장비를 갖춰 수온과 해수면 변화는 물론 수중 생태까지 실시간으로 기록한다. AI 기반 데이터 품질 관리 기술이 적용돼 안정적으로 고품질의 데이터가 축적된다.

특히 동해의 아열대화와 갯녹음 등 생태계 변화를 장기 추적하고 한류와 난류가 교차하는 동해의 해역 특성을 정밀하게 관측한다.

축적된 데이터는 해양생태계 위험 탐지와 어장 변동 예측의 과학적 근거이자, 후포·죽변 어민들에게 실질적인 조업 정보로도 활용된다.

이희승 원장은 "왕돌초 기지의 준공으로 동해를 포함한 우리 바다 전역을 빈틈없이 관측하는 기반을 갖추게 됐다"며 "기지에서 생산된 고품질 데이터는 기후 위기 대응과 국민 안전을 뒷받침하는 든든한 토대가 될 것"이라고 말했다.

왕돌초 기지는 해양수산부의 '관할 해역 첨단 해양과학기지 구축 및 융합 연구' 사업을 통해 지난 2021년부터 추진됐으며 총사업비 243억 원이 투입됐다. 기지에서 생산되는 데이터는 해양과학기지 연구자용 웹서비스를 통해 연구자와 국민에게 제공될 계획이다.

nulcheon@newspim.com