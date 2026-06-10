[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...엔비디아·마이크론 약세, 반도체주 조정 지속

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체 종목들이 일제히 하락하며 약세를 나타내고 있다.

미국의 5월 소비자물가지수(CPI)가 3년 만에 가장 높은 수준인 4.2%를 기록했지만 시장 예상치에 부합한 가운데, 투자자들은 오히려 AI 반도체주의 높은 밸류에이션과 중동 지정학적 리스크에 주목하는 모습이다. 특히 최근 급등했던 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 이어지며 기술주 전반의 투자심리가 위축되고 있다.

미국과 이란 간 군사적 긴장이 재차 고조되고 있는 데다 스페이스X의 초대형 IPO를 앞두고 일부 자금이 이동하고 있다는 분석도 나오고 있다.

브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신]

◆ 엔비디아·마이크론·브로드컴 약세…AI 반도체 조정 지속

이날 개장 전 거래에서 ▲엔비디아(NVDA)는 2% 가까이 하락했다.

엔비디아는 최근 AI 반도체 랠리를 주도하며 사상 최고가 부근까지 상승했지만 최근 들어 차익실현 매물이 유입되며 조정 압력을 받고 있다.

▲마이크론 테크놀로지(MU)는 3% 가까이 하락했다.

마이크론은 최근 HBM(고대역폭메모리) 수요 확대 기대 속에 급등했지만 AI 반도체 밸류에이션 부담이 커지면서 낙폭이 확대되고 있다.

▲브로드컴(AVGO)은 1% 이상 하락했고 ▲AMD(AMD)는 2% 안팎 내렸다.

반도체 업종 전반을 추종하는 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 개장 전 거래에서 2% 가까이 하락했다.

시장에서는 최근 AI 투자 사이클에 대한 기대가 여전히 유효하지만 단기적으로는 과열됐던 반도체주에 대한 조정이 진행되고 있다는 분석이 나온다.

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 마크 헤펠레 최고투자책임자(CIO)는 "기술주는 금리 상승 기대와 높은 밸류에이션 우려, AI 수익화에 대한 불확실성이 동시에 부담으로 작용하고 있다"고 평가했다.

◆ CPI 예상 부합했지만…"금리 인하 기대는 더 멀어져"

이날 발표된 5월 CPI는 전년 동기 대비 4.2%, 전월 대비 0.5% 상승하며 시장 예상치와 일치했다.

다만 에너지 가격이 전년 대비 23.5%, 휘발유 가격이 40.5% 급등하면서 물가 상승 압력이 여전히 높다는 점이 확인됐다.

반면 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승해 시장 예상치(0.3%)를 밑돌았다.

시장에서는 근원 물가가 비교적 안정적인 모습을 보였지만 헤드라인 물가가 3년 만에 최고치를 기록한 만큼 미 연방준비제도(Fed·연준)가 당분간 금리 인하에 나서기 어려울 것으로 보고 있다.

◆ 중동 긴장·스페이스X IPO 변수

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 추가 대응 가능성을 경고하면서 중동 리스크도 부담 요인으로 작용하고 있다.

국제유가는 배럴당 90달러 안팎에서 강세를 유지하고 있으며 브렌트유는 91달러선을 웃돌고 있다.

시장에서는 오는 금요일 예정된 스페이스X(SPCX) IPO도 주목하고 있다.

기업가치 1조7500억달러, 공모 규모 750억달러로 예상되는 이번 상장은 역대 최대 규모 IPO로 평가된다. 일부 투자자들은 스페이스X 청약 자금을 확보하기 위해 최근 급등했던 반도체주 일부를 매도하고 있는 것으로 분석하고 있다.

월가에서는 현재 반도체 업종 조정이 AI 투자 사이클 종료보다는 밸류에이션 부담에 따른 숨 고르기 성격이 강하다는 평가가 우세하다. 다만 고금리 장기화 우려와 중동 리스크가 겹치면서 단기 변동성은 당분간 이어질 가능성이 높다는 전망이 나온다.

koinwon@newspim.com