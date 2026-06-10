호르무즈 빠져나온 HMM 원유선, 3주 만에 울산 도착

AI 핵심 요약beta
- HMM이 10일 쿠웨이트산 원유 싣고 유니버설위너호로 울산항에 입항했다
- 유니버설위너호는 한국·이란 협의로 지난달 20일 호르무즈 해협을 처음 이탈했다
- 선박에는 선원 21명이 승선 중이며 이틀간 하역과 함께 식료품·생필품 보급을 진행할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 중동전쟁 여파로 호르무즈 해협에 머물렀던 한국 선박 가운데 가장 먼저 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) '유니버설 위너'호가 울산 앞바다에 도착했다. 한국 정부와 이란 측 협의를 통해 호르무즈 해협을 벗어난 지 약 3주 만이다.
10일 관련업계에 따르면 유니버설 위너호는 이날 쿠웨이트산 원유 200만배럴을 싣고 오후 2시 30분쯤 울산항에 들어왔다. 이후 오후 3시 30분쯤 도선사와 예인선 지원을 받아 육상에서 2~3㎞가량 떨어진 SK에너지 해상원유하역시설인 부이(Buoy)에 접안했다.
선박은 이곳에서 이틀간 원유 하역 작업을 진행할 예정이다. 하역 과정에서는 선원들을 위한 식료품과 생필품도 함께 보급될 것으로 알려졌다.
유니버설 위너호는 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 묶여 있던 한국 선박 26척 가운데 처음으로 지난달 20일 해협을 빠져나왔다. 이는 한국과 이란 간 협의에 따른 조치다.
해당 선박의 화주는 SK그룹의 원유·석유제품 트레이딩 계열사인 SK트레이딩인터내셔널이다. 유니버설 위너호는 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 공격을 시작한 지난 2월 28일 호르무즈 해협에 진입했고, 3월 4일 쿠웨이트 국영석유공사(KPC) 원유 200만배럴을 선적했다.
선박에는 한국인 9명과 외국인 12명 등 모두 21명의 선원이 타고 있다. 현재 선원들의 건강에는 별다른 이상이 없는 것으로 전해졌다.
출항 전에는 근무 교대나 휴가 등을 이유로 일부 선원이 하선할 가능성도 있는 것으로 알려졌다.
min72@newspim.com