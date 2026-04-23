이란 "호르무즈 해협 통행료, 첫 입금 확인"… 국제사회는 강력 반발

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 일방적으로 부과한 '통행료'가 처음으로 입금됐다고 AFP 통신이 이란의 현지 반관영 타스님 통신을 인용해 23일(현지시각) 보도했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

보도에 따르면 하미드레자 하지바바이 이란 의회 부의장은 이날 타스님 통신에 "호르무즈 해협 통행료로 받은 첫 수익이 중앙은행 계좌에 입금됐다"고 말했다.

그는 이번 통행료를 누가 언제 지불했는지 등 자세한 내용은 공개하지 않았다. 금액도 밝히지 않았다.

이란은 지난 2월 28일 미국·이스라엘의 공격 직후부터 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했다. 이후 이란 체제 수호의 핵심 세력인 이슬람혁명수비대(IRGC)가 승인한 선박에 대해서만 통행을 허용하겠다는 입장을 밝히면서 이들 선박이 통행료를 내야 한다고 주장했다.

이후 이란 국가안보외교정책위원회는 지난달 말 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 법안을 공식 승인했다.

이란 측은 해협을 통과하는 유조선의 경우 배럴당 1달러를 징수하겠다고 밝혔다. 한 번에 200만 배럴을 실을 수 있는 초대형 원유운반선(VLCC)의 경우 200만 달러(약 30억원)을 내야 하는 것이다.

국제사회는 이 같은 통행료 부과에 강하게 반발하고 있다.

지난 2일 영국 외무장관 주재로 열린 국제회의에서 전 세계 40여개국 외무장관들은 이란의 해협 봉쇄가 세계 경제를 인질로 잡는 행위라고 비판하면서 "해협을 통과하려는 선박에 대한 통행료 부과를 전면 거부한다"고 밝혔다. 그러면서 "통행료 없는 자유로운 통과를 보장하라"고 강력히 촉구했다.

이어 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리는 지난 17일 전 세계 50여개국과 화상 회의를 개최한 뒤 공동 기자회견을 통해 "이란의 통행료 징수는 국제법 위반"이라며 "다국적 임무를 통해 이를 저지하겠다"고 말했다.

이들은 "제한이나 통행료 없는 통과 통행권은 국제 무역의 근간"이라고 했다.

아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장은 지난 13일 성명을 내고 "어떤 국가도 국제 해협에서 임의로 통행료를 징수하거나 항행을 방해할 권한이 없다"고 밝혔다.

ihjang67@newspim.com