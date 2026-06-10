민선 9기 포항시장 인수위 "시민 목소리 꼼꼼하게 챙긴다"

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시민 제안 '당선인에 바란다' 운영...10~19일 시청 홈페이지 배너 접수

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 포항시장직 인수위원회가 시민 제안 코너 '당선인에 바란다'를 운영한다.

'당선인에 바란다'는 10일 인수위원회 출범식에 맞춰 포항시 홈페이지 배너를 통해 개설되며 이달 19일까지 10일간 운영된다.

민선9기 포항시장직 인수위원회가 시민제안 코너 '당선인에 바란다'를 운영한다.[사진=포항시]2026.06.10 nulcheon@newspim.com

이번 '시민 제안' 코너는 민선 9기 시정 출범을 앞두고 시민의 다양한 의견을 폭넓게 듣고 시민 생활과 현장에 기반한 정책 아이디어를 인수위원회 활동 과정에 반영하기 위해 마련됐다.

제안 분야는 크게 '분과별 제안 사항'과 '슬로건 제안 사항'으로 나뉜다.

'분과별' 제안 사항은 인수위원회 분과 구성에 맞춰 자치행정, 경제산업, 복지환경, 건설도시 등 시정 주요 분야에 대한 시민 의견을 접수한다.

시민들은 생활 불편 개선, 지역경제 활성화, 복지·환경 개선, 도시·교통·안전 등 포항 시정 전반에 대해 자유롭게 제안할 수 있다.

'슬로건' 제안 사항은 민선 9기 포항 시정의 방향성과 시민이 기대하는 포항의 미래상을 담은 문구를 제안하는 코너다.

인수위는 시민이 생각하는 포항의 정체성과 미래 비전, 변화에 대한 기대를 폭넓게 수렴해 민선 9기 시정 기조 설정에 참고할 계획이다.

참여를 원하는 시민은 운영 기간 동안 포항시 홈페이지에 접속한 뒤 메인 화면 배너의 '당선인에 바란다' 코너를 클릭해 의견을 제출하면 된다.

접수된 제안은 인수위원회 분과별 검토와 정책 기조 설정 과정에서 참고 자료로 활용될 예정이며 공약 검토와 시정 운영 방향 수립 과정에서도 시민의 현장 목소리를 반영하는 기초 자료로 활용된다.

공원식 인수위원장은 "민선 9기 포항 시정의 출발은 시민의 목소리를 듣는 일에서부터 시작돼야 한다"며 "포항의 새로운 내일을 함께 만들어가기 위해 이번 정책 제안에 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com