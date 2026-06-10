HD현대, 캐나다 잠수함 수주 지원…UBC와 기술협력

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 8일 캐나다 UBC와 선박·함정 기술 개발 업무협약을 체결했다
- 양측은 AI기반 선박 설계·자율운항·디지털트윈 등 미래 조선 공동 연구를 추진한다
- HD현대는 이번 협력을 계기로 캐나다 잠수함 사업 수주 지원과 기술 협력을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 캐나다 잠수함 사업 수주를 위한 현지 협력 기반을 넓히고 있다. 조선 기술력을 앞세운 사업 제안에 더해 캐나다 연구기관과 첨단 함정 기술 개발 협력까지 추진하며 수주 지원에 나서는 모습이다.
HD현대는 캐나다 브리티시컬럼비아대학(UBC)과 첨단 디지털·인공지능(AI) 기반 선박 자율운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
협약식은 현지시간 8일 캐나다 밴쿠버 UBC 캠퍼스에서 열렸다. HD한국조선해양 장광필 미래기술연구원장과 UBC 주요 관계자 등이 참석했다.
양측은 AI 기반 선박 설계, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션, 자율운항 시스템 등 미래 조선 분야에서 공동 연구개발을 추진한다. 차세대 구축함과 무인 함정, 잠수함 연구개발에도 협력하기로 했다.
HD현대는 이번 협력을 캐나다 잠수함 사업 수주를 위한 기술 협력 확대의 일환으로 보고 있다. 앞서 HD현대 조석 부회장은 지난 2일 캐나다 오타와에서 열린 한-캐나다 에너지 자원 공급망 협력포럼에 참석해 조선·방산 협력 의지를 밝힌 바 있다.
HD현대는 조선 계열사뿐 아니라 에너지, 건설기계 계열사까지 동원해 캐나다 잠수함 사업 수주 지원에 나선다는 방침이다
chanw@newspim.com