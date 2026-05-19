HD현대사이트솔루션, 카카오모빌리티와 AI 물류 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- HD현대사이트솔루션과 카카오모빌리티가 18일 무인 물류·피지컬AI 협력 MOU를 체결했다
- 양사는 무인 지게차·관제솔루션과 이동체 통합관제·작업최적화 플랫폼을 연계해 지능형 물류 실행 플랫폼을 구축한다
- 공정 데이터 단절을 해소하고 전 과정 자동화를 추진하며 올해 시연·기술검증을 통해 실제 적용 가능성을 점검한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= HD현대사이트솔루션과 카카오모빌리티가 무인 물류 시장 진출을 위해 손을 잡았다.
두 회사는 18일 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 무인 물류 및 인공지능 생태계 구축을 위한 전략적 협력 양해각서를 체결했다. 송희준 HD현대사이트솔루션 대표와 류긍선 카카오모빌리티 대표 등이 참석했다.
협력의 핵심은 HD현대사이트솔루션의 무인자율화 지게차와 물류 현장 관제 솔루션에 카카오모빌리티의 이동체 통합 관제 및 작업 최적화 플랫폼을 결합하는 것이다. 이를 통해 장비와 플랫폼, 데이터가 연결된 지능형 물류 실행 플랫폼을 구축한다.
기존 물류 환경에서 공정별 데이터 단절로 인한 운영 비효율을 해결하고, 운송 차량의 하역부터 도크, 창고 내부 적치까지 전 과정이 자동화되는 시스템을 목표로 한다.
두 회사는 올해 공동 시연 행사와 기술검증을 추진해 실제 물류 현장에서의 기술 적용 가능성을 확인할 계획이다.
글로벌 시장조사기관 스페리컬 인사이트에 따르면 국내 물류 자동화 시장은 매년 15% 이상 성장해 2035년 약 48억 달러 규모에 이를 것으로 예상된다.
chanw@newspim.com