에스엠벡셀, 배송용 드론 맞춤형 배터리팩 개발

볼로랜드와 협력해 고출력·안정성 갖춘 솔루션 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SM그룹 제조부문 계열사 에스엠벡셀은 배송용 드론에 최적화된 배터리팩을 개발하고, 고객 요구에 따라 크기와 용량, 전압 등을 설계할 수 있는 맞춤형 드론 배터리팩 솔루션을 내재화하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 볼로랜드는 배송용 드론에 기존 중국산 배터리팩을 적용했으나 크기와 성능이 자체 기체에 맞지 않아 국내 배터리팩 제조 역량을 갖춘 에스엠벡셀과 맞춤형 제품 개발을 추진했다. 볼로랜드는 캠핑장과 산간지역 등 접근이 어려운 지역에 음식과 물품을 운송하는 배송용 드론을 개발했으며, 울산 울주군에서 드론 배송 시범사업을 진행한 바 있다.

배송용 드론은 중·장거리 비행에 필요한 충분한 용량과 이륙·착륙 과정에서 모터 출력을 안정적으로 유지할 수 있는 고출력 성능이 요구된다. 에스엠벡셀은 볼로랜드의 기체 구조와 운용 조건을 반영해 배터리팩의 크기, 용량, 전압 및 옵션 사양을 설계했으며, 고출력 구간에서 성능이 안정적으로 유지되는지를 중점적으로 점검했다.

에스엠벡셀 로고. [사진=에스엠벡셀]

개발을 마친 후 에스엠벡셀은 볼로랜드의 배송용 드론에 배터리팩을 탑재해 실제 운용 환경에서 필드테스트를 진행했다. 비행 중 발생하는 전압 강하와 모터별 전력 사용 특성, 고출력 구간의 안정성 등을 확인했으며, 배터리팩을 적용한 드론은 약 1000회의 정상 비행을 완료했다.

에스엠벡셀 관계자는 "드론은 기체 크기와 적재 중량, 비행거리, 모터 출력 등 운용 조건에 따라 필요한 배터리 사양이 달라 맞춤형 설계 역량이 중요하다"며 "이번 프로젝트를 통해 고객 기체에 적합한 크기와 용량, 전압, 출력 사양을 구현하고 실제 비행 데이터를 기반으로 성능을 검증하는 개발 체계를 확보했다"고 설명했다.

이어 "설계·제작부터 성능 평가, 필드테스트, 사후지원까지 아우르는 배터리팩 솔루션 경쟁력을 기반으로 물류·산업용 드론 분야의 사업 기회를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

양사는 필드테스트 성과를 바탕으로 농업 방제용 스마트 드론 배터리팩 개발까지 협력 범위를 확대하고 있다. 에스엠벡셀은 설계·제작부터 성능 평가, 필드테스트, 사후지원까지 아우르는 배터리팩 솔루션을 기반으로 물류·산업용 드론 분야의 사업 기회를 지속적으로 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com