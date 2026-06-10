강원교육감직 인수위원회 공식 출범

AI 핵심 요약beta
- 강원특별자치도교육감직 인수위가 10일 현판식을 열고 공식 출범했다.
- 강삼영 당선인은 모두가 빛나는 강원교육을 위해 지혜를 모아달라 당부했다.
- 인수위는 30일까지 현안 점검·공약 이행계획 수립 후 비전과 핵심 과제를 발표한다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 주민직선 5기 강원특별자치도교육감직 인수위원회는 10일 춘천교육문화관에서 강삼영 교육감 당선인과 인수위원들이 참여한 가운데 현판식을 진행하고 본격적인 활동에 착수했다.
이번 현판식은 도민들이 선택한 교육의 변화를 반영하고 안정적인 교육행정의 인수 및 인계로 주민직선 5기 강원교육의 출발을 알리는 자리로 마련됐다.
강삼영 교육감 당선인은 인사말에서 "오늘은 인수위원회의 시작이 아닌 강원교육의 새로운 미래를 향한 첫걸음"이라며 "모든 아이들이 자신의 가능성을 펼치고 지역과 함께 성장하는 '모두가 빛나는 강원교육'을 이룰 수 있도록 지혜를 모아달라"고 부탁했다.
구재승 인수위원장은 "교육행정의 안정성과 연속성을 존중하되, 현장이 요구하는 혁신은 놓치지 않겠다"며 "학생과 학부모, 교직원, 도민의 목소리를 충분히 경청하고 모두가 공감할 수 있는 미래교육 비전을 준비하겠다"고 강조했다.
이번 인수위원회는 구재승 위원장을 중심으로 교육정책 및 행정 분야 전문가들로 구성됐으며 주요 현안 점검과 공약 이행계획 수립 등을 도모할 예정이다.
인수위원회 측은 "현판식을 시작으로 분과별 업무보고, 정책 간담회, 현장 의견 수렴 등을 진행할 계획"이라며 "도민과 적극적으로 소통하며 주민직선 5기 강원교육의 청사진을 충실히 마련하겠다"고 말했다.
한편 교육감직인수위원회의 활동 기간은 오는 30일까지이며 주민직선 5기 강원교육의 비전 및 핵심 과제는 활동 종료와 함께 발표될 예정이다.
onemoregive@newspim.com