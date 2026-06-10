ABL생명, 관리자 대상 'AI 리더십' 교육 시행

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 1일과 8일 관리자 43명을 대상으로 AI 리더십 교육을 진행했다
- 임원 대상 AX 교육에 이어 실무 관리자까지 확대해 조직 전반 AI 활용 역량을 높이고자 했다
- 2026년 AI 트렌드·에이전트 실습 등으로 AX 추진력을 강화해 업무 혁신과 성과 창출을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 계열 ABL생명은 지난 1일과 8일 서울 여의도 본사 대강당에서 부서장 및 팀장급 관리자 43명을 대상으로 'AI 리더십 프로그램'을 진행했다고 10일 밝혔다.
앞서 ABL생명은 지난 5월 22일 임원단을 대상으로 인공지능 전환(AX)을 통한 업무 혁신 방안을 교육한 바 있다. 경영진 교육에 이어 이번에는 실무 관리자급까지 대상을 확대해 조직 전반의 AI 활용 능력을 끌어올린다는 방침이다.
이번 교육 과정은 산업 환경 변화에 맞춰 중간 관리자의 AX 추진 역량을 강화하고, AI 기술 기반의 업무 프로세스 개선을 이끌어내기 위해 기획됐다.
강연은 AI 기업교육 전문업체인 AI그라운드의 장병준 대표가 맡아 총 2회차로 진행됐다. 교육 과정은 ▲2026년 AI 실무 활용 트렌드 ▲AI 에이전트 개념 및 도입 사례 ▲AI 도입에 따른 워크플로우 변화와 리더십 ▲업무별 맞춤형 AI 에이전트 구축 실습 등으로 구성됐다.
ABL생명은 이번 교육을 통해 경영진과 관리자급 임직원의 AI 기술 이해도를 높이고, AX 고도화를 바탕으로 비즈니스 실무 성과를 도출할 수 있을 것으로 기대하고 다.
교육을 총괄한 권순민 ABL생명 가치문화팀장은 "이번 프로그램은 관리자들이 다양한 AI 솔루션을 실무에 직접 접목해 보며 업무 방식의 근본적인 변화를 유도하는 데 초점을 맞췄다"며 "보험업계 전반에서 AX 혁신이 요구되는 만큼, 임직원의 AI 활용 역량을 높이기 위한 체계적인 교육 체계를 지속해서 운영할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com