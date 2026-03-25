ABL생명, '2025 FC 연도대상 시상식' 개최

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 지난 24일 서울 그랜드워커힐 비스타홀에서 지난 한 해 우수한 업적을 거둔 FC와 영업관리자들을 시상하는 '2025 FC 연도대상 시상식'을 개최했다고 25일 밝혔다.

'FC 연도대상 시상식'은 ABL생명의 전속 설계사 조직인 FC(Financial Consultantㆍ재무컨설턴트) 채널이 지난 한 해 동안 우수한 성과를 거둔 보험영업인의 공로를 인정하고 위상을 제고하기 위해 마련한 시상식으로 매년 개최하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 곽희필 ABL생명 대표이사(가운데)가 '2025 FC 연도대상 시상식'에서 '명인'상 수상자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=ABL생명] 2026.03.25 yunyun@newspim.com

이번 행사는 곽희필 ABL생명 대표이사를 비롯해 FC와 영업관리자, 관련 임직원 등 약 213명이 참석한 가운데, 지난해 우수한 성과를 달성한 FC와 영업관리자 총 166명이 가족과 동료의 축하를 받으며 수상의 영광을 누렸다. 행사는 시상뿐 아니라 만찬 및 축하 공연 등으로 다채롭게 구성됐다.



시상식의 가장 큰 영예로 꼽히는 '명인' 상은 ▲동대문지점 권선희 TM ▲대구지점 김현기 TM ▲동대문지점 곽영희 FC ▲여의도지점 현정헌 FC ▲포항지점 박정미 TM ▲제주지점 고향순 TM ▲경인지점 조향연 TM ▲상주지점 채순영 TM ▲전북지점 이성실 FC ▲충북지점 오경애 TM ▲인제지점 전민아 TM 등 11명이 공동 수상했다.

아울러 대형, 표준, 성장 부문으로 나뉜 지점 부문에서는 임성호 대구지점장, 손지범 백록지점장, 이승환 목현지점장이 각각 1위를 차지하며 수상의 영예를 누렸다.

곽희필 ABL생명 대표이사는 "현재 우리는 전년 대비 두 배에 가까운 조직 도입 성과를 달성하며, 지난해 12월 여러분과 함께 선포한 'Great Growth(위대한 성장)' 비전의 실현 가능성을 현장에서 입증하고 있다"며 "고객의 삶을 지키는 사명감과 현장에서의 꾸준한 실천이 이어진다면, 업계 전속채널 탑 4라는 우리의 목표에 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있을 것"이라고 말했다.

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