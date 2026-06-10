교통 문화 외식 쇼핑 '무료 활인' , 홍콩 중국 반환 29주년 파격 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 홍콩 정부가 7월 1일 반환 29주년 맞아 대중교통 무료화와 소비 촉진 행사를 진행한다.
- 이번 조치는 침체된 사회 분위기를 반전시키고 홍콩 시민들의 민심을 달래기 위한 것으로, 교통·문화·외식·쇼핑 전반에 특별 혜택을 제공한다.
- 7월 1일 전후 트램·페리 무료, 대량 MTR 승차권 증정과 함께 박물관·미술관·체육시설·습지공원·M+·홍콩고궁박물관 등을 무료 개방한다.
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도처에 '공짜' 소비 프로모션으로 도시에 활력
교통 무료 개방 및 전방위 문화·레저 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 홍콩 정부가 오는 7월 1일 중국 반환 29주년을 기념해 대대적인 대중교통 무료화, 문화시설 개방, 소비 촉진 프로모션을 선보인다.
이번 조치는 반환 기념일을 축하하는 동시에, 최근 침체된 사회 분위기를 전환하고 홍콩 시민들의 민심을 추스르기 위한 행보로 풀이된다.
9일 홍콩 특구행정부는 7월 1일을 전후해 교통·문화·외식·쇼핑 등 사회 전반을 아우르는 특별 혜택과 기념행사를 대거 진행한다고 발표했다. 정부는 대대적인 민관 협력 프로모션을 통해 도시 전체에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.
홍콩 당국은 우선 시민들의 이동 편의를 돕고 축제 분위기를 고조시키기 위해 파격적인 대중교통 혜택을 제공한다.
트램과 페리 무료화 정책을 통해 7월 1일부터 3일까지 사흘간 홍콩의 명물인 전차(트램)를 무료로 탑승할 수 있게 하고, 7월 1일 당일에는 주요 페리 노선도 무료로 운항하기로 했다.
또한 홍콩 지하철(MTR)은 추첨을 통해 7만 1,000회 분의 편도 승차권을 증정하고, 공항철도(AEL) 이용객을 위한 특별 할인도 실시한다.
홍콩 당국은 문화·레저 부문에서도 전면적인 무료 개방을 실시할 것이라고 밝혔다. 7월 1일 당일, 홍콩 박물관과 미술관을 비롯해 레저문화서비스서 관할 하의 체육·문화 시설, 홍콩 습지공원을 무료 개방할 것이라고 밝혔다.
특히 서구룡문화지구의 대표 미술관인 M+의 지정 전시와 홍콩 고궁박물관의 모든 특별 전시를 무료로 관람할 수 있게 하여 많은 홍콩 시민들에게 문화 향유 기회를 제공할 계획이다.
서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com