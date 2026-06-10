AI 융합 농업은 최첨단 미래 산업, 중국 대학 농업 전공 신설 붐

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기술 혁신·융합형 인재 양성 농업 패러다임 전환

'3농' 국가 전략 및 신질생산력 가속화

'2026년 학부 전공에 농업 로봇 등 신규 지정

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 정부가 농업·농촌·농민을 일컫는 '3농(三農)' 문제를 국가 최우선 전략으로 추진 중인 가운데, 중국 대학들이 첨단 기술과 농업을 융합한 신설 전공을 대거 개설하고 나섰다고 중국 인민망이 10일 보도했다.

이는 전통적인 1차 산업에 머물던 농업을 인공지능(AI), 로봇공학, 생명공학 등과 결합해 고부가가치 첨단 미래 산업으로 전환해가겠다는 중국 지도부의 의지가 반영된 결과로 풀이된다.

중국 교육부가 최근 발표한 '정규 고등교육기관 학부 전공 목록(2026년)'에 따르면, 중국 대학 학부에 총 38개의 새로운 전공이 추가되었다.

이번 전공 조정에서 가장 주목받는 분야는 첨단 농과(農科) 계열로서, 차세대 기술과 농업의 융합을 상징하는 △농업 로봇공학 △염알칼리토양과학 및 공학 △스마트 수산 등 혁신 전공들이 대거 포함되었다. 교육계 안팎에서는 이번 고등교육 전공 개편이 단순한 학문 확장을 넘어, 국가 경제 구조 정비와 산업 혁신의 바로미터 역할을 할 것이라는 분석이 나온다.

중국이 대학 전공 개편에 적극적으로 나선 배경에는 글로벌 기술 경쟁의 패러다임 변화가 자리 잡고 있다. 중국 정부가 제시한 '제15차 5개년 계획(15·五, 2026~2030년)' 요강에 따르면, 중국은 향후 농업을 현대화된 '대산업(大産業)'으로 육성하는 것을 핵심 골자로 삼고 있다.

과거의 농업 경쟁이 단순히 노동력과 토지 자원 등의 '경험적 요소'에 의존했다면, 현대 농업은 인공지능(AI), 자율주행, 정밀 데이터 관리 등 고도화된 '기술·경영 요소' 간의 종합 지식 산업으로 진화했다는 판단이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 농업 대성인 허난성의 뤄양시에 기지를 둔 중국 제일트랙터 유한공사의 생산라인에서 완성된 트랙터가 조립라인을 나오고 있다. 이 트랙터는 자동변속 기능은 물론 일부 첨단 자율주행 기능까지 갖추고 있다. 사진= 뉴스핌 통신사 촬영. 2026.06.10 chk@newspim.com

이번에 신설된 전공들은 중국 농업 현장의 고질적인 난제 해결에 초점을 맞춘 것으로 '염알칼리토양과학 및 공학' 전공 등은 염알칼리성(척박한 소금기) 토양의 면적이 매우 넓고 분포가 다양해 국가 식량 안보 차원에서 이를 고도화 관리해야 할 실질적인 필요성이 컸다.

과거에는 토양학, 농학, 수리공학 등으로 분절되어 개별 연구되던 영역을 하나의 독립된 첨단 융합 학과로 통합해, 척박한 토지를 양호한 경작지로 전환해나갈 전문 인재를 속전속결로 양성하겠다는 방침이다.

인민망은 첨단 기술과 농업의 결합이 중국의 정책적 지지와 맞물려 커다란 시너지를 낼 것으로 전망된다고 전했다. 실제로 올해 발표된 '중앙 1호 문건'에서는 "인공지능(AI)과 농업 발전의 결합을 촉진하고, 드론·사물인터넷(IoT)·로봇 등의 응용 시나리오를 전방위로 확장한다"고 명시한 바 있다.

이러한 정책 기조는 '농업 로봇공학'과 같은 혁신 전공이 안착할 수 있는 강력한 제도적 기반이 되었다고 전문가들은 말한다. 기초연구의 돌파구 마련과 고품질 과학기술 공급의 증가는 중국 지도부가 강조하는 '농업 신질생산력'의 비약적인 발전을 견인할 것이란 관측이다.

중국 시진핑 지도부가 '농촌진흥(乡村振兴)'을 주요 정책 과제로 강조하고 있는 가운데 최근 농업 현장에서는 '농촌 기획가', '농촌 집단경제 매니저', '스마트 농업 솔루션 디자이너' 등 과거에는 존재하지 않았던 융합형 신직업군이 폭발적으로 늘어나고 있다.

이에 따라 중국 대학들은 농학·공학·이학·경영학 간의 학제적 장벽을 과감히 허물고 전방위적 교차 융합을 추진하고 있다. 푸젠농림대학과 허난농업대학 등이 2024년 전국 최초로 '농촌 경영(乡村治理)' 전공을 신설했으며, 커피 주요 생산지인 윈난성의 윈난농업대학은 '커피 과학 및 공학' 전공을 신설했다.

전문가들은 이에대해 교육 사슬(교육 체계)과 인재 사슬, 그리고 실제 산업 사슬을 정밀하게 밀착시켜 지역 경제와 대학이 동시 성장하는 선순환 구조를 구축하겠다는 실리적 포석이라는 진단을 내놓고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com