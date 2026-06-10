BYD코리아, 부산모빌리티쇼 참가…DM-i 기술 국내 첫선

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 26일부터 부산모빌리티쇼에 참가해 한국 시장 접점을 넓혔다
- 이번 전시에서 전기차 기반 하이브리드 DM-i 기술을 국내 처음 선보였다
- 국내 진출 10주년 성과를 소개하며 한국 시장 장기 의지를 강조했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아가 부산모빌리티쇼를 통해 한국 시장과의 접점을 넓힌다. 국내 수입차 시장에서 판매 기반을 빠르게 키운 데 이어 친환경 기술과 차세대 라인업을 앞세워 브랜드 인지도 확대에 나서는 모습이다.
BYD코리아는 오는 26일부터 7월 5일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 부산모빌리티쇼'에 공식 참가한다고 10일 밝혔다.
BYD코리아는 이번 전시에서 독자 친환경 기술인 DM-i를 국내 소비자에게 처음 선보인다. 전시 콘셉트는 '더 파워 오브 듀얼리티'로, 서로 다른 기술 요소의 결합을 통해 새로운 가치를 만든다는 BYD의 전동화 전략을 담았다.
DM-i는 전기차 기반 하이브리드를 지향하는 BYD의 플러그인 하이브리드 기술이다. 고효율 엔진과 고성능 모터, 배터리 기술을 결합해 에너지 효율과 부드러운 주행감을 강조한다.
BYD코리아는 이번 모빌리티쇼에서 국내 진출 10주년을 맞은 상용 부문과 승용 부문의 성과도 함께 소개할 예정이다. 회사는 지난해 서울모빌리티쇼에 이어 부산모빌리티쇼 참가를 통해 한국 소비자와의 소통을 강화한다는 계획이다.
BYD코리아 관계자는 "이번 참가는 국내 소비자와의 소통을 강화하고 한국 시장에 대한 장기적인 의지를 보여주는 의미가 있다"고 말했다.
chanw@newspim.com