日 자동차, 하이브리드 내세워 印 시장 공략 강화

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印 소비자, 하이브리드 선호...충전 인프라·가격 등이 원인

하이브리드 판매량, 5년 사이 4배 급증

마루티 스즈키, 토요타 키를로스카 모터스, 印 하이브리드 부문 선두

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 세계 3위의 인도 자동차 시장에서 선두를 지키고 있는 일본 자동차 제조업체들이 하이브리드 모델을 내세워 현지 시장 공략을 강화하고 있다고 CNBC 방송이 22일 보도했다.

전 세계적으로 전기차 수요가 커지고 있지만, 인도에서는 하이브리드 차량 선호도가 더 높다. 충전 인프라 부족, 저렴한 전기차의 공급 제한, 중고차 가격에 대한 불안감 등이 이유다.

S&P 글로벌 모빌리티의 인도 시장 책임자인 푸닛 굽타는 "이전에는 디젤 차량을 구매했던 비용에 민감한 소비자들이 하이브리드 차량으로 눈을 돌리고 있다"고 말했다.

자동차 시장 분석업체 케어 레이팅스에 따르면, 인도 내 하이브리드 자동차 판매량은 2019/20 회계연도의 9만 8010대에서 2025/26 회계연도 36만 2866대로 약 4배 증가한 것으로 나타났다.

반면 인도 도로교통부가 운영하는 차량 등록 포털 바한(Vahan) 데이터를 기반으로 한 보고서에 따르면, 직전 회계연도의 연간 전기차 판매량은 13만 1865대로 집계됐다.

인도 자동차 산업 분석업체 옴디아의 수석 자동차 분석가인 디와카르 무루간은 "승용차 부문에서 하이브리드 자동차가 전기차보다 더 빠르게 인기를 얻고 있다"며 현재 시장에 출시된 전기차 모델은 40개 이상인 반면, 하이브리드 자동차 모델은 단 8개에 불과한 점을 고려할 때 (판매 데이터는) 인도 소비자들의 하이브리드 선호도가 압도적임을 시사한다고 말했다.

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 스즈키 토시히로 스즈키 모터 사장과 히사시 타케우치 마루티 스즈키 인도법인 최고경영자(CEO)가 2025년 1월 인도 뉴델리에서 열린 '바라트 모빌리티 쇼'에 참석해 마루티 스즈키의 첫 번째 전기차 모델인 이비타라(eVitara) 옆에서 포즈를 취하고 있다. hongwoori84@newspim.com

인도 소비자들의 하이브리드 사랑은 일본 자동차 브랜드들의 현지 시장 영향력을 강화하는 데 도움이 되고 있다. 토요타, 스즈키 모터의 인도 자회사인 마루티 스즈키는 내연차를 바탕으로 인도 자동차 시장 전반을 장악한 데 더해 하이브리드 부문에서도 선두를 달리고 있다고 CNBC는 전했다.

인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면, 마루티 스즈키는 지난 3월까지 12개월 동안 180만 대의 자동차를 판매하며 인도 시장 1위를 차지했다. 전체 판매량 중 하이브리드 차량은 2만 466대, 약 1.2%를 차지했다.

전체 판매량 대비 하이브리드 비중이 크지 않지만, 인도 내 모델 수가 매우 적다는 점과 전년 대비 성장 속도를 고려하면 의미 있는 수치라는 평가다.

일본과 인도의 합작 회사인 토요타 키를로스카 모터스는 같은 기간 36만 6896대의 승용차를 판매했으며, 이 중 9만 1536대가 하이브리드 모델이었다.

소비자 선호도가 높아짐에 따라 향후 12개월 동안 출시될 하이브리드 모델 수가 지난 5년간 출시된 전체 하이브리드 모델 수보다 많을 것으로 전문가들은 전망한다.

인도 시장조사기관인 케어 레이팅스는 최근 보고서에서 현 회계연도(2026/27 회계연도, 2026년 4월~2027년 3월)의 전체 자동차 판매량 중 하이브리드 자동차가 10%, 전기차가 5%를 차지할 것으로 예상했다.

한편, 인도 전기차 시장의 낙관적인 성장 전망에 테슬라와 비야디까지 인도에 진출했지만, 하이브리드 라인업을 구축한 일본 기업에 밀려 열세에 처해 있다는 지적이다.

실제로 인도 정부 자료에 따르면, 테슬라는 지난해 인도 시장에 진출한 이후 현재까지 400대 판매에 그쳤고, 비야디는 7000대 미만의 판매 실적을 기록한 것으로 나타났다.

테슬라와 비야디는 또한 저가의 전기차 모델을 보유한 마힌드라 앤드 마힌드라, 타타 모터스 등 현지 업체에도 뒤지고 있다며, 이는 테슬라와 비야디의 세계적인 지배력과는 극명한 대조를 이룬다고 매체는 덧붙였다.

비야디는 지난해 226만 대를 판매하며 세계 1위 전기차 제조업체가 되었고, 테슬라는 164만 대를 판매했다.

hongwoori84@newspim.com