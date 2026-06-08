한-아세안 FTA 개선협상 개시…공급망 협력 강화

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산업부, 1차 공식협상 개최

핵심광물·공급망 협력 강화

디지털 무역·투자 기반 확대

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라와 아세안이 자유무역협정(FTA)을 개선하기 위해 협상 테이블에 마주 앉았다.

핵심광물과 공급망 협력을 강화하고, 디지털 무역·투자 기반을 확대하는데 적극 나설 전망이다.

산업통상부(장관 김정관)는 한-아세안 FTA 개선 제1차 공식협상이 8일부터 오는 12일까지 서울에서 개최된다고 8일 밝혔다.

이번 협상에 한국 측은 박근오 통상협정정책관(국장)이, 아세안 측은 알파나 로이(Alpana Roy) 싱가포르 무역산업부 국장이 각각 수석대표로 나선다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.08 dream@newspim.com

양측은 지난해 10월 한-아세안 정상회의에서 개선 협상을 개시하기로 합의한 이후, 올해 4월 개최된 제1차 공동위원회에서 2026년 작업계획을 확정하고 속도감 있게 협상을 추진하기로 뜻을 모았다.

이번 제1차 공식협상에서는 디지털, 핵심광물, 공급망 등 13개 분야에서 협상을 진행할 예정이다. 이어 제2차 한-아세안 FTA 공동위원회를 함께 개최해 각 분과별 협상 진전 상황을 점검하고, 필요할 경우 핵심적인 쟁점에 대해 공동위 차원에서 협상 방향도 논의한다.

박근오 산업부 통상협정정책관은 "이번 제1차 공식협상을 계기로 한-아세안 FTA 개선 협상이 본격적으로 개시됐다"면서 "디지털, 핵심광물, 공급망 등 우리 기업의 미래 경쟁력과 관련된 분야에서 의미 있는 진전이 이뤄질 수 있도록 협상에 적극 임하겠다"고 밝혔다.

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