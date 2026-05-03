중동 리스크에 아세안+3 공조 강화…경제·금융 협력 약속

AI 핵심 요약beta
- 아시아 주요국들이 3일 우즈베키스탄에서 열린 아세안+3 재무장관 회의에서 중동 전쟁 장기화에 따른 경제 충격에 대응하기 위해 금융안전망 강화에 합의했다.
- 회원국들은 2400억달러 규모의 다자간 통화스왑 체계인 치앙마이 이니셔티브 다자화의 구조 개편과 신속금융프로그램 도입을 논의했다.
- 아시아 채권시장 발전방안을 다양한 금융상품으로 확대하고 금융 디지털화에 대응하기 위한 협의체 구성도 추진하기로 했다.
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디지털 금융·채권시장 협력 확대
에너지 충격 대응 공조 필요성 강조
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 장기화 가능성이 커지면서 아시아 주요 국가들이 금융안전망과 정책 공조 강화에 나섰다. 에너지 가격 상승과 금융시장 변동성이 동시에 확대되면서 역내 경제 전반에 하방 위험이 커졌다는 판단이다.
재정경제부는 3일 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 '제29차 아세안+3 재무장관·중앙은행총재 회의'에서 회원국들이 경제·금융 협력 강화에 합의했다고 밝혔다. 이날 회의에는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 참석했다.
이번 회의에는 한국·중국·일본과 동남아국가연합(ASEAN) 등 14개국과 국제통화기금(IMF), 아시아개발은행(ADB), 역내 거시경제조사기구(AMRO) 등이 참석했다.
회원국들은 반도체 경기 호조 등 긍정적 요인에도 불구하고 중동 갈등과 에너지 가격 상승, 공급망 차질로 역내 경제의 하방 위험이 확대됐다고 진단했다. 특히 분쟁이 장기화될 경우 충격이 산업 원자재와 물류, 식료품 가격, 관광 등으로 확산될 수 있다고 우려했다.
이에 따라 단기적으로는 정책 유연성을 유지해 충격에 대응하고, 중장기적으로는 외부 충격에 대한 경제 회복력을 높이기로 했다. 국제기구들도 에너지 수입 의존도가 높은 국가일수록 취약계층을 겨냥한 재정 지원 등 신속한 대응이 필요하다고 강조했다.
핵심 의제로는 역내 금융안전망 강화가 논의됐다. 아세안+3 국가들은 2400억달러(약 354조원) 규모의 다자간 통화스왑(통화 맞교환) 체계인 '치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)'의 실효성을 높이기 위해 납입자본 방식 전환 등 구조 개편 방안을 논의했다.
또 위기 대응 속도를 높이기 위한 신속금융프로그램 도입과 함께 CMIM 운영 점검 체계를 강화하고, 감시 기능을 맡는 AMRO의 역할 확대 필요성에도 공감했다.
금융시장 구조 변화 대응도 주요 논의 대상으로 올랐다. 회원국들은 아시아 채권시장 발전방안(ABMI)을 채권 중심에서 다양한 금융상품으로 확대해 '아시아 채권·금융시장 발전방안(ABFMI)'으로 발전시키는 데 합의했다.
아울러 국경 간 디지털 결제와 토큰화 기술 등 금융 디지털화에 대응하기 위해 별도 협의체를 구성하는 방안도 추진한다. 한국은 디지털 채권시장 포럼(DBMF)을 통해 탄소배출권 토큰화 거래 논의를 주도할 계획이다.
내년 제30차 회의는 일본 나고야에서 한국과 싱가포르 공동 주재로 열릴 예정이다.
rang@newspim.com