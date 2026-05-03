포항시, 여름철 수인성 감염병 선제 대응…비상방역체계 가동

AI 핵심 요약beta
- 포항시가 5월부터 9월까지 하절기 비상 방역체계를 가동했다.
- 수인성·식품 매개 감염병 발생 위험에 선제 대응하기 위해 마련했다.
- 보건소는 24시간 연락체계 유지와 모니터링 강화를 추진한다.
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[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 여름철을 앞두고 수인성·식품 매개 감염병 증가가 예상되자, 경북 포항시가 '하절기 비상 방역체계'를 가동하는 등 선제 대응에 나섰다. 비상 방역체계는 5월부터 오는 9월까지 이어진다.
이번 비상 방역 체계는 기온과 습도가 높아지는 시기에 병원체 증식이 활발해짐에 따라 감염병 발생 위험에 선제 대응하기 위해 마련됐다.
포항시 보건 당국에 따르면 수인성·식품 매개 감염병은 오염된 물이나 음식물 섭취로 인해 발생하는 감염병이다. 장티푸스, 세균성 이질, 장출혈성 대장균 감염증, 노로바이러스 감염증 등이 대표적이며 설사, 복통, 구토, 발열 등의 증상을 동반한다.
전국적으로 관련 집단 발생 건수가 높은 수준을 유지하고 있고 지역 내에서도 지속적인 관리가 필요한 상황이다.
이에 따라 남·북구 보건소는 비상 방역 기간 중 ▲ 24시간 업무 연락 체계 유지 ▲ 수인성·식품 매개 감염병 및 집단 설사 환자 모니터링 강화 ▲ 집단 발생 인지 시 신속 보고 및 현장 대응 등을 중점 추진한다.
김정임 남구 보건소장은 "하절기 감염병 확산을 막기 위해 비상 방역 체계를 빈틈없이 운영하겠다"며 "시민들께서도 감염병 예방을 위한 개인 위생 수칙 준수에 적극 동참해 주실 것"을 당부했다.
한편 수인성·식품 매개 감염병 예방을 위해서는 ▲ 흐르는 물에 30초 이상 손 씻기 ▲ 음식물은 충분히 익혀 먹기 ▲ 물은 반드시 끓여 마시기 ▲ 조리기구 구분 사용 및 위생적 관리 ▲ 집단 급식소 위생 관리 강화 등 개인 위생 수칙 준수가 무엇보다도 중요하다.
nulcheon@newspim.com