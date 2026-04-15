전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
정책·서울 총리실

속보

더보기

金총리, 아세안에 "화석연료 의존도 낮추고 재생에너지 비중 높이자"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김민석 국무총리는 15일 아세안 정상들과 온라인 회의에서 재생에너지 확대와 에너지 전환을 강조했다.
  • 총리는 국가 간 협력 체계화를 통해 에너지 공급망 정보 공유와 정책 조율의 필요성을 제시했다.
  • 참석국들은 안정적 에너지 수급과 공급망 다변화로 아시아 경제 회복력을 높이기로 합의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

日, 아시아 탄소중립 공동체 플러스 온라인 정상회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 15일 아세안 국가 정상들과 온라인으로 만나 "화석연료 의존도를 낮추고 재생에너지 비중을 높이기 위한 노력을 함께 기울여 나가기를 희망한다"고 밝혔다.

총리실에 따르면 김 총리는 이날 오후 아시아 탄소중립 공동체 플러스(AZEC+) 온라인 정상회의에서 "위기에 대한 근본적인 대응책으로서 에너지 전환이 이루어져야 할 것으로 본다"며 이같이 밝혔다. 회의는 아시아 각국 정상들이 모여 중동 사태로 인한 에너지 위기 대응과 협력 강화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김민석 국무총리가 15일 정부서울청사에서 아시아 탄소중립 공동체 플러스(AZEC+) 온라인 정상회의에 참여하고 있다. [사진=총리실]

AZEC은 일본 주도로 아시아 지역 내 탈탄소 협력을 위해 2023년 설립된 이니셔티브다. 일본과 호주, 아세안 9개국이 참여하고 있다. 이번 회의에는 회원국 외에도 한국, 인도, 방글라데시, 스리랑카, 동티모르, 국제에너지기구(IEA), 아시아개발은행(ADB)이 초청받았다.

김 총리는 "각국이 이와 같은 자구 노력을 강화하는 동시에 국가간 협력을 체계화‧제도화해 에너지 공급망 관련 정보를 공유하고 정책 보조를 맞춰 나감으로써 에너지 시장의 예측 가능성을 제고할 수 있기를 희망한다"고 했다.

이어 "각국의 에너지 수급과 비축 정책, 석유 제품을 안정적으로 조달하기 위한 운송 분야 관련 소통이 중요하다"고 덧붙였다.

김 총리는 비상경제본부 체계 가동 이력과 26조2000억원 규모의 추가경정예산(추경) 등에 대해서도 설명했다.

이날 일본은 역내 파트너십을 통해 아세안 등 국가들에 대한 금융 지원 등을 제공할 계획을 발표했다.

정상회의를 주최한 다카이치 사나에 일본 총리는 "단일 국가의 노력만으로 현재의 에너지 위기를 해결할 수는 없다"며 "아시아 국가들이 협력해 단기적 에너지 공급망 위기에 대응하고 중장기적인 경제‧에너지 구조의 회복력을 강화하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다"고 밝혔다.

참석자들은 안정적인 에너지 수급과 공급망 다변화를 통해 아시아 지역 경제의 회복력을 높일 수 있도록 긴밀히 공조해 나가기로 했다고 총리실은 전했다.

sheep@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동