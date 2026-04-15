김민석 총리 "매점매석 엄단…에너지 절약 중요 과제"

15일 총리 주재 4차 비상경제본부회의 개최

"오늘부터 석유화학 제품 원료 매점매석 금지"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 15일 중동 위기 상황에 대응하기 위한 비상경제체계가 이어져야 한다며 "시장 질서를 교란하는 매점매석 행위를 철저하게 엄단해 주시기 바란다"고 관계부처에 당부했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 제4차 비상경제본부회의를 열고 "미국 이란 간의 휴전 합의가 이루어졌지만 무력 충돌이 언제든지 재개될 수 있는 위기 상황이 지속되고 있다. 비상경제 대응 체계는 계속 확고하게 운영돼야 하는 상황"이라고 강조했다.

그러면서 "대통령께서 어제 국무회의 때 당부하셨듯 현재 고유가 피해 지원금 지급 등 전쟁 추경의 원활한 집행에 만전을 기해야 할 상황이다. 장관님들께서 소관 전쟁 추경의 집행 계획을 구체적으로 수립해 꼭 필요한 분들이 적시에 지원받을 수 있도록 조치해 주시고, 특별히 집행 현장을 바로바로 직접 챙겨주시기 바란다"고 요청했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 지난 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 제9회 전국 동시지방선거 관련 대국민 담화를 하고 있다. 왼쪽부터 정성호 법무부 장관, 김 총리, 수어 통역사, 윤호중 행정안전부 장관. 2026.04.14 gdlee@newspim.com

김 총리는 매점매석 금지 방침을 재차 강조했다. 그는 이날부터 에틸렌, 프로필렌 등 주요 석유화학 제품 원료에 대한 매점매석을 오는 6월 말까지 금지한다는 정부 방침을 언급하면서 "관계부처는 시장 질서를 교란하는 매점매석 행위를 철저하게 엄단해 주시기 바란다. 국민과 기업이 정부를 신뢰하고 매점매석을 자제하는 분위기가 만들어지려면 필요한 품목의 수급 조정이 매우 중요하다"고 말했다.

김 총리는 또 "석유 최고 가격제가 석유 사용 증가에 기인하는 것 아니냐라는 일부 주장이 있다"라며 "최고 가격제는 유가 상승으로 인해서 어려움을 겪는 서민과 기업을 보호하고 경제 전반의 충격을 완화하기 위한 제도다. 국민 세금으로 관련 비용이 일부 충당되고 있고 또 고유가의 장기화를 대비하기 위해서도 에너지 절약은 매우 중요한 과제"라고 설명했다.

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