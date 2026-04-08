김민석 총리 "탈나프타 등 지속가능 경제 이행 적극 추진"

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8일 서울청사서 총리 주재 비상경제본부 회의

주요 산유국 아웃리치 강화…홍해 통항 지원

복지사각지대 조사…다각적 생활 지원도 강화

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 8일 중동전쟁 여파 대응 방안 논의 과정에서 "탈나프타 정책과 같은 지속가능한 경제로의 이행을 적극 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 비상경제본부 회의를 열고 "포장재 수급불안이 식품 공급까지 위협하고 있는 만큼, 탈나프타 포장재가 조기 확산·도입되도록 국가차원의 지원방안을 모색할 것"을 주문했다.

회의에는 재정경제부, 외교부, 산업통상부 등 관계부처 장관이 참여했다. 현장에서는 ▲거시경제·물가 ▲에너지 수급 ▲금융 안정 ▲민생 복지 ▲해외상황 관리별 대응상황을 점검하고, 전쟁 장기화에 대한 대응 방향이 논의됐다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.04.08. gdlee@newspim.com

김 총리는 전쟁의 장기화 가능성에 대한 우려를 표하고 "중동전쟁의 불확실성을 감안해 대체항로 모색 및 우회 수송에 따른 리스크 점검도 미리 철저히 준비하고, 지역 정세 정보를 실시간으로 파악해 해운사 등 관련 업계에도 공유할 것"을 지시했다.

김 총리는 또 시장 질서를 교란하는 행위에 엄정 대처해야 한다며 "가짜뉴스로 불안을 부추기거나 사재기로 공동체의 이익을 해치는 행위를 철저히 차단할 것"을 강조했다. 추가경정예산안이 국회 의결되도록 각 부처 장관의 적극적 역할도 당부했다.

이날 거시경제·물가대응반은 '전국민 공급망 핫라인'을 개설해 소셜미디어(SNS)로 기업·국민 제안사항을 실시간으로 접수하고 신속하게 조치하고 있다고 보고했다. 중동영향과 에너지 절약에 따른 소비 제약 가능성에 대한 보완방안도 마련한다. 이어 추경이 국회 통과 즉시 집행되도록 준비했다고 설명했다.

에너지수급반은 석유, 나프타 등의 수급 동향 및 대응 방안을 보고했다.

먼저 석유 추가물량 확보를 위해 주요 산유국 대상 아웃리치를 강화하고 홍해 통항을 지원한다. 이날부터 공공 차량 2부제 및 공영주차장 5부제를 시행하고, 대중교통 이용 활성화도 추진한다. 나프타는 추경 등을 통해 기업의 대체물량 확보를 뒷받침하고 보건의료, 필수산업, 생활 필수품 등에 원료가 최우선 공급되도록 관리한다.

금융안정반은 상황 장기화에 대비해 금융지원 프로그램 확대 준비상황을 보고했다. 피해기업 대상 정책금융기관 및 민간금융권 자금지원 프로그램의 지원 대상‧규모 확대를 선제적으로 검토한다. 채권‧자금시장 안정프로그램은 확대방안을 이미 마련한 만큼 필요시 즉각 확대한다.

민생복지반은 취약계층 보호 및 민생안정 지원, 의약품·의료제품 수급대응 방안을 지속 추진한다. 복지사각지대 조사, 복지위기 알림 앱 및 생활 밀접기관 등을 활용해 취약계층 감지망을 넓힌다. 소득·돌봄·먹거리 등 분야별로 다각적인 생활지원도 강화한다. 국민일상과 밀접한 의약품·의료제품이 원활하게 공급될 수 있도록 사재기·매점매석 방지를 위한 업계 자율규제 유도 등을 적극 추진한다.

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