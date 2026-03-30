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2026.03.30 (월)
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중동 전쟁 장기화 우려…전문가 "신속 재정 지원·공급망 다변화" 촉구

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김민석 총리, 30일 '중동전쟁 이후 경제대응책 간담회' 개최
전문가 모여 거시경제·금융·산업경쟁력·경제안보 대응 논의

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 중동 전쟁 장기화로 인한 국내 경제 충격이 우려되는 가운데, 김민석 총리가 경제 분야 전문가들과 향후 대응 방향에 대해 논의했다. 전문가들은 신속한 재정 지원과 함께 공급망 다변화·신재생 에너지 투자 확대 등 에너지 안보 강화가 필요하다고 봤다.

30일 총리실에 따르면 김 총리는 이날 정부서울청사에서 '중동전쟁 이후 경제대응책 간담회'를 열고 전쟁 여파에 따른 국내외 경제 영향 점검 및 분야별 대응 방향을 논의했다. 이날 나온 제언은 비상경제본부와 공유하고 추가 대책에 반영할 예정이다.

현장에는 김성식 국민경제자문회의 부의장, 이경수 국가과학기술자문회의 부의장, 김동환 이브로드캐스팅 대표이사, 박원주김앤장 법률사무소 고문, 박종희 서울대 정치외교학부 교수, 정인섭 한화오션 경영지원실장 등이 참석했다.

김민석 총리가 30일 정부서울청사에서 '중동전쟁 이후 경제대응책 간담회'를 열고 발언하고 있다. [사진=총리실]

김 총리는 모두발언을 통해 "중동 지역의 지정학적 리스크가 심화됨에 따라 글로벌 에너지 시장의 불확실성이 커지고 있다"며 "우리 경제의 기초 체력을 유지하기 위해 거시경제와 금융시장의 안정을 최우선으로 관리해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "에너지와 원자재 등 핵심 자원의 공급망을 꼼꼼히 분석하여 산업현장의 애로사항이 발생하지 않도록 아이디어를 달라"고 당부하고 강력한 경제안보 태세가 필요한 상황이라고 재차 강조했다.

간담회에서는 전문가 4인의 발제를 중심으로 거시경제, 금융, 산업경쟁력 및 경제안보 분야에 대한 대응 방향이 논의됐다.

참석자들은 미국 제일주의 기조와 중동 사태 장기화가 초래할 거시경제 및 금융시장 충격을 진단하며, 시장 안정을 위한 신속한 재정 지원과 일관된 대국민·투자자 소통이 필수적이라는 데 뜻을 모았다고 총리실은 전했다.

총리실은 참석자들이 "에너지 공급망 차단 우려에 대응해 전략적 자원 비축량 확대 및 수입선 다변화를 촉구하고, 장기적인 관점에서의 신재생에너지 투자 등 근본적인 에너지 안보 강화 방안에 대해 폭넓게 논의했다"고 했다.

김 총리는 "이번 전쟁에 따른 당면한 민생 부담은 정부의 총력 지원으로 신속히 덜어내고 사태 장기화에 따른 파급 효과는 흔들림 없는 정책 여력으로 대비하겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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