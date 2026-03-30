중동 전쟁 장기화 우려…전문가 "신속 재정 지원·공급망 다변화" 촉구

김민석 총리, 30일 '중동전쟁 이후 경제대응책 간담회' 개최

전문가 모여 거시경제·금융·산업경쟁력·경제안보 대응 논의

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 중동 전쟁 장기화로 인한 국내 경제 충격이 우려되는 가운데, 김민석 총리가 경제 분야 전문가들과 향후 대응 방향에 대해 논의했다. 전문가들은 신속한 재정 지원과 함께 공급망 다변화·신재생 에너지 투자 확대 등 에너지 안보 강화가 필요하다고 봤다.

30일 총리실에 따르면 김 총리는 이날 정부서울청사에서 '중동전쟁 이후 경제대응책 간담회'를 열고 전쟁 여파에 따른 국내외 경제 영향 점검 및 분야별 대응 방향을 논의했다. 이날 나온 제언은 비상경제본부와 공유하고 추가 대책에 반영할 예정이다.

현장에는 김성식 국민경제자문회의 부의장, 이경수 국가과학기술자문회의 부의장, 김동환 이브로드캐스팅 대표이사, 박원주김앤장 법률사무소 고문, 박종희 서울대 정치외교학부 교수, 정인섭 한화오션 경영지원실장 등이 참석했다.

김민석 총리가 30일 정부서울청사에서 '중동전쟁 이후 경제대응책 간담회'를 열고 발언하고 있다. [사진=총리실]

김 총리는 모두발언을 통해 "중동 지역의 지정학적 리스크가 심화됨에 따라 글로벌 에너지 시장의 불확실성이 커지고 있다"며 "우리 경제의 기초 체력을 유지하기 위해 거시경제와 금융시장의 안정을 최우선으로 관리해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "에너지와 원자재 등 핵심 자원의 공급망을 꼼꼼히 분석하여 산업현장의 애로사항이 발생하지 않도록 아이디어를 달라"고 당부하고 강력한 경제안보 태세가 필요한 상황이라고 재차 강조했다.

간담회에서는 전문가 4인의 발제를 중심으로 거시경제, 금융, 산업경쟁력 및 경제안보 분야에 대한 대응 방향이 논의됐다.

참석자들은 미국 제일주의 기조와 중동 사태 장기화가 초래할 거시경제 및 금융시장 충격을 진단하며, 시장 안정을 위한 신속한 재정 지원과 일관된 대국민·투자자 소통이 필수적이라는 데 뜻을 모았다고 총리실은 전했다.

총리실은 참석자들이 "에너지 공급망 차단 우려에 대응해 전략적 자원 비축량 확대 및 수입선 다변화를 촉구하고, 장기적인 관점에서의 신재생에너지 투자 등 근본적인 에너지 안보 강화 방안에 대해 폭넓게 논의했다"고 했다.

김 총리는 "이번 전쟁에 따른 당면한 민생 부담은 정부의 총력 지원으로 신속히 덜어내고 사태 장기화에 따른 파급 효과는 흔들림 없는 정책 여력으로 대비하겠다"고 덧붙였다.

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