트럼프 "이란과의 전쟁 곧 끝날 것…우리 돕지 않은 나토, 엄청난 실수"

"이란과 협상 중…뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것"
"다음은 쿠바" 추가 무력행사 가능성도 시사
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 대(對) 이란 전쟁과 관련해 "아직 끝나지 않았다"면서 "아직 3554개의 표적이 남아 있는데 그것들은 매우 곧 끝날 것이다. 그 후에는 무엇을 할지 결정할 시점이 올 것"이라고 했다.
그러면서 "우리는 지금 협상 중이며 뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것"이라고 말했다.
◆"이란과 협상 중" 강조한 트럼프
트럼프 대통령은 이날 미 플로리다주 마이애미에서 열린 사우디 국부 펀드 주최 '미래 투자 이니셔티브 정상회의' 연설에서 이같이 말했다고 뉴욕타임스와 로이터 통신 등 외신이 보도했다.
트럼프 대통령은 이란과의 협상이 진행 중이라는 사실을 재차 언급했다. 트럼프 대통령은 "그들은 협상하고 있으며, 합의에 도달하기를 갈구하고 있다"면서 이란이 협상 사실을 부인했지만, 유조선 10척이 호르무즈 해협을 통과할 수 있게 허용한 것을 근거로 들었다.
트럼프 대통령은 "결과적으로 내가 옳았다. 그들은 협상 중이었고, 이틀 뒤 이(협상 사실)를 시인했다"면서 "자신들의 잘못된 발언을 만회하려 처음엔 유조선 8척을 보내주겠다고 했다가, '2척을 추가하겠다'고 말했고, 총 10척이 됐다"고 설명했다.
트럼프 대통령은 이란에 호르무즈 해협을 개방하라고 압박하기도 했다.
트럼프 대통령은 또 이란의 해군이나 공군, 방공망 및 통신망이 모두 파괴됐고, 최고지도자를 비롯한 지도부 인사들을 모두 제거했다고 주장했다.
◆"나토는 미국 곁에 없었다"…나토와 각 세운 트럼프
트럼프 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이 호르무즈 해협에 군함을 파견하지 않은 것에도 불만을 표출했다. 나토 탈퇴 가능성을 내비치기도 했다.
트럼프 대통령은 "우리는 항상 그들을 위해 곁에 있었지만 이제 그들의 행동을 보면 더이상 그럴 필요가 없는것 같다"면서 "나토가 우리를 돕지 않은 것은 엄청난 실수였다고 생각한다"고 말했다.
트럼프 대통령은 특히 "그들이 우려 곁에 없다면 우리가 뭐하러 그들 곁에 있느냐. 그들은 우리 곁에 없었다"며 "우리가 매년 수천억 달러를 나토에 지출하고 있기 때문에 미국은 큰돈을 벌게 될 것"이라고 했다. 탈퇴 또는 기여금 축소를 시사하는 발언으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이란 전쟁 후 다음 상대로 쿠바를 지목하기도 했다.
트럼프 대통령은 "나는 강력한 군대를 만들었다. '이 군대를 쓸 일은 없을 것'이라는 말이 있었지만 때로는 써야 할 때가 있다"면서 "다음은 쿠바"라고 말했다.
쿠바에 미국의 요구를 수용하라는 압박용 발언일 가능성이 크다는 게 외신들의 해석이다. 미국은 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령의 퇴진을 요구하고 있으나, 쿠바 정부가 이를 공식적으로 거부했다.
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