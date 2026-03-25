중동전쟁 장기화 정부 비상경제 대응체계 가동...김 총리 "추경은 필수"

25일 중동 전쟁 관련 비상경제 대응체계 브리핑 개최

비상경제본부서 경제·에너지·금융·민생·외교 대책 총괄

주 2회 비상경제본부 회의…금융시장 24시간 모니터링

산업부서 유가·원자재 수급 상황 실시간 모니터링 맡아

김민석 "추경은 필수…신속 처리에 초당적 협력 당부"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 중동 전쟁이 장기화되면서 국내 에너지 수급 우려가 커진 가운데, 정부가 비상경제 대응체계를 가동한다. 대통령은 비상경제 점검회의를 열고, 청와대는 비상경제 상황실을 가동한다.

김민석 국무총리는 비상경제본부장을 맡아 경제·에너지·금융·민생·외교 분야 범정부 대책을 총괄한다. 그는 "이제 상황 장기화에 대비해 최악의 상황까지 포함하여 범정부 차원의 선제적 대응체계를 한층 강화할 필요가 있다"고 25일 강조했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 중동 전쟁에 따른 비상경제 대응체계 브리핑을 열고 "중동 전쟁이 3주 넘게 지속되면서 에너지와 원자재 부족 등 중동발 경제 영향이 확대되고 있다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "어제인 3월 24일, 국무회의에서 대통령께서는 민생과 경제산업 전반에 발생할지 모를 중대한 위기에 대처하기 위해 비상대응체계를 선제적으로 가동할 것을 지시하셨다. 정부는 비상한 상황에 맞춰 비상하게 대응해 나가겠다"고 했다.

[구리=뉴스핌] 김현우 기자 = 김민석 국무총리가 지난 11일 오후 경기도 구리시 석유비축기지 현장을 방문해 한국석유공사 사장으로부터 브리핑받고 있다. 2026.03.11 khwphoto@newspim.com

먼저 비상경제 대응체계 구성을 보면 대통령 주재 비상경제 점검회의가 최고 컨트롤타워가 된다. 정부는 총리가 본부장인 비상경제본부를 통해 비상경제 점검회의를 뒷받침한다. 청와대는 비상경제상황실을 별도 가동한다.

비상경제본부는 기존 경제부총리 주재 비상경제 장관회의를 총리 주재로 격상한 기구다. 경제부총리는 부본부장을 맡아 실무대응반을 총괄한다.

총리는 비상경제본부 회의를 당분간 주 2회 열고 이후 중동 상황 전개에 따라 탄력적으로 운영한다는 방침이다. 김 총리는 "매주 1회는 본부장인 총리가 직접 주재하고 나머지 1회는 부본부장인 경제부총리가 주재함으로써 급변하는 상황에 기민하게 대응하고, 각 부처와 분야별 대응에 빈틈이 없도록 유기적 연계를 강화하겠다"고 설명했다.

비상경제본부 아래에는 경제, 복지, 외교 등 전 분야에 걸친 5개 실무대응반을 운영한다. 거시경제·물가대응반은 경제부총리를 부본부장 겸 반장으로 하고 거시 지표 점검과 물가 안정을 추진한다.

에너지수급반은 산업통상부장관이 반장으로서 유가 및 원자재 수급 상황을 실시간 모니터링하고, 필요시 적기 조치를 강화한다. 금융안정반은 금융위원장이 반장을 맡아 금융시장 변동성을 24시간 모니터링하고

시장 안정을 위한 선제적 대응책을 준비한다.

민생복지반에서는 보건복지부 장관 중심으로 고물가로 고통받는 서민과 취약계층의 어려움을 수시 점검하고 실질적인 지원책을 마련한다. 해외상황관리반은 외교부 장관이 반장이 되어 국제 정세를 면밀히 분석하고 주요국과의 긴밀한 공조를 통해 대외 리스크를 관리한다는 구상이다.

김 총리는 공급망 경쟁력 강화, 에너지 구조 전환 등 중장기 과제와 함께 추가경정예산(추경)안을 신속 처리해야 한다고도 강조했다. 그는 "중동전쟁 대응을 계기로 삼아 공급망 경쟁력 강화, 자본시장 체질 개선, 에너지 구조전환 등 위기를 기회로 만들기 위한 중장기 과제들도 속도감 있게 추진해 나갈 것"이라며 "위기 대응은 타이밍이 생명이다. 민생 방어와 경기 안정을 위한 추경은 선택이 아닌 필수인 만큼, 추경의 신속한 처리와 집행에 초당적 협력을 당부드린다"고 밝혔다.

김 총리는 "중동전쟁의 충격이 커지는 상황에서 정부는 비상경제 대응체계를 빈틈없이 가동해 국가적 위기상황을 반드시 극복해 내겠다. 그 과정에서 국민 여러분들께 신속하고 정확하게 정보를 제공할 것"이라며 "국민 여러분들께서는 대중교통 이용, 생활 절전 등 에너지 절약 운동에 자발적으로 동참해 주시기 바라며 정부의 대응체계를 믿고 정상적인 경제 활동에 전념해 주시기를 부탁드린다"고 덧붙였다.

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