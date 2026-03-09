'생명줄' 담수화 시설까지 번진 불길… 중동 전쟁, 민간 생존권 위협

바레인 담수화 플랜트 첫 피격 확인, 벼랑 끝 전술에 1억 명 식수 '비상'

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미·이스라엘과 이란 간 중동 전쟁이 발발한 지 2주차에 접어들었지만, 분쟁 종식을 향한 돌파구는 좀처럼 보이지 않고 있다. 오히려 양측이 상대국의 핵심 기반 시설을 겨냥한 공격 수위를 높이면서, 중동 전역 수백만 명의 일상과 생존을 뒤흔드는 새로운 국면으로 접어드는 모습이다.

특히 지난 주말 동안 이란과 바레인에 위치한 해수 담수화 플랜트가 잇따라 공격을 받아, 극심한 물 부족에 시달리는 걸프 지역에서 식수를 공급하는 가장 중요한 전략시설 중 하나가 이번 전쟁의 목표물로 떠올랐다. 이번 분쟁이 민간인의 생존권을 정면으로 위협하는 인도적 재앙으로 비화할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

◆ "이란의 민간 인프라 공격" "미국이 위험한 선례 만들었다"

바레인 내무부는 8일(현지시간) 성명을 통해 "이란이 보낸 드론 공격으로 담수화 플랜트 한 곳에 피해가 발생했다"고 밝혔다. 이번 전쟁에서 담수화 시설이 공격 받았다고 공식 확인한 첫 사례다. 바레인 당국은 "용수 공급이나 네트워크 용량에는 영향이 없다"고 밝히면서도 "민간 인프라를 겨냥한 이란의 무차별 공격"이라고 비판했다.

앞서 압바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 사회관계망서비스를 통해 "미국이 케슘섬(Qeshm Island)의 담수화 플랜트를 공격해 30개 마을의 물 공급이 끊겼다"며 "미국이 이란의 인프라를 겨냥한 전례 없는 범죄를 저질렀다"고 주장했다. 그는 "이것은 위험한 선례이며 심각한 결과를 초래할 것"이라고 경고했다.​

미국 측은 이란의 주장을 전면 부인했다. 미 중부사령부(CENTCOM) 대변인 팀 호킨스 대위는 "관련 공습에 미군은 관여하지 않았다"는 입장을 밝히며, 해당 시설 타격에 대한 책임을 인정하지 않았다.

◆ 담수화 플랜트, 걸프의 '생명줄'

담수화 시설에 대한 이번 공격으로 이번 미국·이스라엘과 이란의 충돌이 단순한 군사적 충돌 단계를 넘어, 중동 국가들의 존립 기반을 직접 겨냥하는 수위로 격상됐다는 평가다. 걸프 지역 국가들은 강수량이 극도로 적어 식수의 상당 부분을 해수담수화에 의존하고 있기 때문이다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 바레인은 인구 약 160만 명의 상수도 대부분을 해수담수화 시설에서 얻고 있으며, 이스라엘(약 80%)과 쿠웨이트(약 90%) 역시 전체 식수의 상당 비율을 담수화에 의존하고 있다. 전문가들은 담수화 플랜트를 겨냥한 공격은 군사시설 타격을 넘어, 민간인의 생존을 직접 위협하는 임계점을 넘은 행위라고 지적하고 있다.

과거 위키리크스가 공개한 미 외교 전문에서는 사우디아라비아 수도 리야드 등 대도시는 주요 담수화 시설이 파괴될 경우 일주일 안에 도시 전체 대피가 불가피하다고 경고하기도 했다.

◆ 인도적 재앙 우려도

중동 지역은 급속한 도시화와 인구 증가, 기후 변화 영향으로 물 수요가 크게 늘어난 상황에서 이미 만성적인 물 스트레스 상태에 놓여 있다는 평가를 받고 있다. 걸프 지역의 1인당 하루 물 소비량은 세계 평균(180리터)의 3배가 넘는 560리터에 달해 시설 파괴 시 타격이 더 치명적이다. 이처럼 물 공급의 절대 비중을 차지하는 담수화 시설이 군사적 표적이 되기 시작했다는 점은, 전쟁 양상이 자칫 통제 불능의 방향으로 흘러갈 수 있음을 보여주는 신호라는 지적이다.

압둘라 바아부드 와세다대 교수는 NYT에 "담수화 시설은 단순한 인프라가 아니라 수백만 명의 생명줄"이라며 "이곳을 타격하는 것은 군사적 대결을 민간인의 생존에 대한 직접적인 위협으로 바꾸는 위험한 도박"이라고 경고했다. 국제 구호단체들은 향후 교전 당사국들이 담수화 시설 공격을 본격적인 압박 수단으로 활용할 경우, 단기간에 수백만 명이 식수 부족과 보건 위기에 직면하는 최악의 인도적 재앙으로 이어질 수 있다고 우려하고 있다.

2026년 2월 28일, 이스라엘과 미국의 이란 공습 이후 이란의 드론 공격을 받은 바레인 마나마 세프(Seef) 지구의 한 불타는 건물에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com