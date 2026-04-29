유럽증시, 미·이란 협상 교착 속 UAE의 OPEC 탈퇴 선언 평가하며 혼조 마감

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 28일(현지 시간) 유럽 주요국의 증시가 혼조세로 마감했다.

미국과 이란 간 평화협상이 교착 상태에 빠진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 최근 내놓은 제안에 만족하지 않는다는 반응을 보인 것으로 전해졌다.

중동 산유국인 아랍에미리트(UAE)는 이날 60년 만에 석유수출국기구(OPEC)를 탈퇴하겠다고 전격 선언했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 2.26포인트(0.37%) 내린 606.58로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 65.27포인트(0.27%) 떨어진 2만4018.26에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 37.83포인트(0.46%) 하락한 8104.09로 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 11.70포인트(0.11%) 오른 1만332.79에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 366.33포인트(0.77%) 상승한 4만8040.24에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 82.00포인트(0.46%) 뛴 1만7774.90에 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 이란이 새로 제안한 휴전안에 만족하지 않는다는 반응을 보였다고 외신들이 보도했다.

주말을 거치며 이란은 호르무즈 해협 개방과 전투 행위 종식을 먼저 해결하고 핵 문제는 나중에 다루자는 내용의 단계적 해법을 제시했다. 하지만 이란 핵 문제는 트럼프 대통령이 이번 전쟁을 시작한 가장 중요한 이슈이기 때문에 양측 간 입장 조율이 쉽지 않을 것이라는 관측이 제기됐다.

다만 백악관 측은 이란의 새 제안을 평가할 것이라고 밝혔다.

UAE는 1967년 창립 멤버로 참여했던 OPEC에서 탈퇴하겠다고 발표했다. UAE의 탈퇴는 지난 2019년 카타르에 이어 두 번째이다. 중동 아랍 산유국의 한 축인 UAE는 현재 340만 배럴 수준인 하루 원유 생산량을 내년 500만 배럴로 늘리겠다는 계획이다.

국제 원유가는 이날도 고공행진을 계속했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시각 오후 5시55분 기준 2.23% 오른 110.61을 기록했다.

시장과 투자자들은 중동 정세보다 이틀 앞으로 다가온 유럽중앙은행(ECB)와 영란은행(BoE)의 금리 결정과 그 배경에 더욱 주목하는 분위기였다.

모닝스타의 유럽 주식 전략가인 마이클 필드는 "현재 시장은 매우 불안정한 상황에 놓여 있다"며 "투자 심리가 빠르게 부정적으로 바뀔 수 있다"고 했다.

그는 "이란 전쟁은 아직 끝나지 않았고 인플레이션도 여전히 진행 중"이라며 "중앙은행들이 다시 금리를 인상하기 시작하면 투자자들이 시장에 대해 갖고 있는 긍정적인 전망이 뒤집히는 촉매제가 될 수 있다"고 말했다.

트레이드 네이션의 수석 시장 분석가 데이비드 모리슨은 "시장은 그동안 큰 조정 없이 상당히 먼 길을 달려왔다"며 "만약 중앙은행들이 인플레이션과 높은 에너지 비용을 강조하며 금리 인상을 시사할 경우 추가 매도세를 촉발하는 트리거가 될 위험이 있다"고 했다.

유럽의 테크주는 인공지능(AI) 붐이 실제 성장으로 이어질지에 대한 회의론이 커지면서 월스트리트의 하락세를 따라 1.9% 내렸다.

영국의 글로벌 석유 메이저 BP(BP.L)는 올해 1분기 순이익이 작년 같은 기간에 비해 2배 이상으로 급증했다고 발표하면서 1.12% 올랐다.

BP는 1분기 기본 교체비용 이익(Underlying replacement cost profit)이 32억 달러(약 4조7000억원)로 작년 13억8000만 달러의 2.3배에 달했다고 밝혔다. 자체 집계 전문가 예상치 26억7000만 달러를 약 20% 상회한 어닝 서프라이즈였다.

에너지 업종은 0.6% 뛰었다.

영국 은행 바클레이즈는 1분기에 부실 부동산 대출업체인 마켓 파이낸셜 솔루션에 대한 익스포저(위험 노출액)로 2억 파운드의 손상 차손을 반영하면서 0.2% 하락했다.

다만 이 은행은 1분기 세전 이익이 28억1000만 파운드를 기록해 전년 동기 27억2000만 파운드 대비 3% 증가했다고 발표했다. 자기자본이익률(CET1)은 14.1%였다.

은행은 또 현재 진행 중인 10억 파운드 규모의 자사주 매입 프로그램 완료에 이어 5억 파운드 규모의 추가 매입 계획도 발표했다. 바클레이즈는 올해부터 2028년까지 총 150억 파운드 이상의 자본을 주주들에게 환원할 계획이다.

은행 업종은 1.3% 오르며 전체 지수 하락폭을 줄이는 데 기여했다.

노르웨이의 통신사인 텔레노르(Telenor)는 예상치를 하회하는 1분기 핵심 이익을 발표한 후 5.7% 하락했고, 독일의 생명공학 기업인 퀴아젠(Qiagen)은 연간 이익 전망치를 하향 조정하면서 10.8% 급락했다.

ihjang67@newspim.com