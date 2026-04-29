[오늘의 정치일정] 4월 29일(수)

AI 핵심 요약beta
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<청와대>
-대통령
12:00 비교섭단체 및 무소속 국회의원 초청 오찬 간담회 (청와대)
<외교부>
-장관
08:30 임시 국무회의
10:30 UNICEF 총재 접견
16:00 외교부 청년자문단 발대식
-1차관
통상업무
-2차관
프랑스 출장(G7 개발장관회의)
<통일부>
-장관
11:15 캐서린 러셀 유니세프 총재 면담 (장관실)
15:00 제3기 2030청년자문단 발대식 환영사 및 장관-청년 미래대화 참석 (파주 오두산통일전망대)
-차관
10:00 '한국정치학회' 학술회의 축사 (한국프레스센터 서울클럽홀)
12:00 '접경지역마을연합회' 오찬 간담회 (여의도)
14:00 'DMZ 환경·생태 포럼' 개회사 (국회 의원회관 제2간담회의실)
<국방부>
-장관
11:00 라트비아 국회의장 접견
-차관
11:30 2026년 국방민원 봉사상 시상식
<국가보훈부>
-장관
11:00 광복회 정기총회 (대한민국임시정부수립기념관)
13:30 대한민국상이군경회 정기총회 (수원 재활체육센터)
17:00 보훈병원장 간담회 (정부세종청사)
-차관
14:00 독립기념관 현장 방문 (독립기념관)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
11:00 더불어민주당 인재영입식(2차) (국회 본관 당대표회의실)
14:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!>경기 하남시 덕풍전통시장 민생현장 방문 (바른치킨 하남시청역점 앞, 경기 하남시 하남대로 851)
-천준호 원내대표 직무 대행
14:00 6·3 지방선거 소상공인 정책전달식 (국회 의원회관 제1소회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 '지역경제·민생이 올라갈 시간!' 지역·민생 공약 발표 (국회 본관 228호)
14:00 청년 생활밀착형 공약 간담회 -청년 PICK 공약단·쓴소리위원회 합동 공약 발표 (카페폭포, 서울 서대문구 연희로 262-24)
-송언석 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
08:40 김어준의 뉴스공장 출연
11:00 서정리역 복합터미널 개발 관련 상인회 초청 간담회 (서정타워 1차 708호, 고덕갈평 5길 30)
15:00, 평택 서부 발전 협의체 주최 후보자 합동 간담회 (안중 축협마트 2층 행사장, 안중읍 안현로서 6길 36)
19:30, 경기도 물리치료사협회 경기지부 간담회 (더 큰 평택 조국캠프, 안중읍 안중로 141)
-서왕진 원내대표
12:00 대통령 초청 오찬 간담회 (청와대)
<개혁신당>
-이준석 당대표
06:00 울산농수산물시장 아침인사 (울산 남구 삼산로 324)
07:00 공업탑로터리 앞 출근 인사 (울산 남구 신정동)
15:00 개혁신당 조현조 후보 개소식 (HJ빌딩 지하1층, 부산 금정구 반송로 410)
16:00 서동시장 정이한 부산광역시장 후보 지원유세 (스타벅스 부산서동점 앞, 부산 금정구 서동로 173)
17:00 거제시장 정이한 부산광역시장 후보 지원유세 (부산 연제구 거제시장로14번길 28)
18:30 서면 정이한 부산광역시장 후보 지원유세 (쥬디스태화 앞, 부산 부산진구 중앙대로 694)
-천하람 원내대표
07:30 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
09:00 개혁신당 고금란 과천시장 후보 출마 기자회견 (국회 소통관 기자회견장)
10:20 TV조선 류병수의 강펀치 출연
12:00 대통령 초청 오찬 간담회
14:00 국가균형발전을 위한 비수도권 세제개편 포럼 (국회 의원회관 제2소회의실)