美, 트럼프 초상 새겨진 독립 250주년 기념 한정판 여권 발행

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 도널드 트럼프 대통령의 초상이 담긴 여권을 곧 발급하기 시작한다고 CNN이 28일(현지시간) 국무부 관리를 인용해 보도했다.

국무부 관리는 해당 여권이 워싱턴DC 여권 발급소에서 직접 갱신하는 경우 기본 발급 여권이 될 것이라고 밝혔다. 온라인 신청이나 다른 발급 장소에서는 기존 디자인이 유지된다.

트럼프 얼굴이 들어간 올 여름 발급 예정인 미국 독립 250주년 기념 한정판 여권 시안 [사진=미 국무부 제공]

국무부 대변인 토미 피곳은 "미국이 7월 독립 250주년을 기념하면서 이 역사적인 순간을 기리기 위해 특별 디자인 여권을 한정 발급할 예정"이라며 "맞춤형 예술 작품과 강화된 이미지가 담기며, 세계에서 가장 안전한 여권의 보안 기능은 그대로 유지된다"고 밝혔다.

여권 시안에 따르면 내부 표지에 트럼프 대통령의 초상과 금색 서명이 인쇄되며, 뒤표지에는 화가 존 트럼벌의 '독립선언' 그림이 담긴다.

발급 시기는 올여름이며 발급 수량은 아직 공개되지 않았다.

미국 여권은 국제적으로 통용되는 신분증으로 통상 10년간 유효하다는 점에서 트럼프 대통령의 사진이 담긴 기념 주화나 국립공원 입장권보다 훨씬 파급력이 크다는 지적이 나온다.

트럼프 행정부는 국립공원 입장권에 트럼프 대통령과 조지 워싱턴의 얼굴을 함께 담은 새 디자인을 공개했고, 독립 250주년 기념 주화에도 트럼프 대통령의 초상을 넣기로 했다.

워싱턴DC의 유명 공연장 케네디센터는 '트럼프 케네디센터'로 이름이 바뀌었으며, 연방정부의 어린이 저축 프로그램은 '트럼프 계좌', 100만 달러를 내면 영주권을 받을 수 있는 제도는 '트럼프 골드카드'로 불린다.

미 재무부는 건국 250주년을 계기로 새로 발행하는 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 넣는 방안을 추진 중이라고 밝혔다. 현직 대통령의 서명이 달러화에 들어가는 것은 미국 건국 이후 전례가 없는 일이다.

wonjc6@newspim.com