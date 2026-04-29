삼성화재, DJSI 월드지수 2년 연속 편입...ESG 경영 입증

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재가 29일 DJSI 월드 지수에 2년 연속 편입됐다고 밝혔다.
- 기후변화 대응 전략과 포용 금융 성과를 인정받았으며 탄소중립 로드맵 추진한다.
- ESG 위원회 운영으로 지배구조 투명성을 강화하고 지속가능경영을 다짐한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 삼성화재가 2026 다우존스 지속가능경영(DJSI) 평가에서 최고 등급인 월드 지수에 2년 연속 편입됐다고 29일 밝혔다.
DJSI는 전 세계 시가총액 상위 2500여개 기업을 대상으로 재무 성과와 ▲환경 ▲사회 ▲지배구조(ESG) 요소를 종합 평가해 발표하는 글로벌 지수다. 미국 S&P 다우존스와 스위스 로베코샘이 공동 개발했으며, 월드 지수에는 상위 10% 내외 기업이 편입된다.
삼성화재는 이번 평가에서 체계적인 기후변화 대응 전략과 포용 금융 부문의 성과를 인정받았다. 환경 부문에서는 친환경 투자확대와 더불어 탄소중립 로드맵 이행과 재생에너지 전환을 추진 중이며 사회안전망 네트워크인 'The LINK'를 통해 재난 예방 대책을 시행하고 있다.
사회 부문에서는 장애인이 직무 전문성을 키우며 경력을 쌓을 수 있도록 장애인고용공단과 공동 기획해 '직무 인큐베이팅 모델'을 도입했다. 또 교육부와도 장애 청소년 자립 지원 사업을 전개하고 있다.
지배구조 측면에서는 이사회 내 ESG 위원회를 운영하며 의사결정 체계의 투명성과 독립성을 강화했다.
삼성화재 관계자는 "DJSI 월드 지수에 2년 연속 편입된 것은 회사의 지속가능경영이전 세계적으로 인정받고 있다는 것을 의미한다" 라며 "앞으로도 Protecting today, Inspiring tomorrow 라는 기업 아이덴티티 아래보험업 본연의 사회적 안전망 역할을 다 하는 초일류 보험사로 도약하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com