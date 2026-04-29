복지부, 암 환자 전용 '캔서에듀' 가동…"집에서 건강 관리"

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 29일 30일부터 캔서에듀 플랫폼을 오픈한다.
- 암 환자 대상 XR 운동·정서 안정 콘텐츠 7종을 제공한다.
- 웹 콘텐츠 3종은 회원가입 없이 집에서 누구나 이용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"암 환자 관리 체계 지속 추진"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 암 환자들이 가상현실 속에서 운동 교육을 받고 정서적 안정을 취할 수 있는 전용 디지털 플랫폼이 문을 연다.
보건복지부는 오는 30일부터 암 환자의 건강 회복과 삶의 질 향상을 위해 쌍방향 건강관리 교육 플랫폼인 캔서에듀(canceredu.kr)를 정식 오픈한다고 29일 밝혔다.
캔서에듀는 확장현실(eXtended Reality·XR)과 인터넷 브라우저를 통해 암 환자를 위한 운동, 정서적 안정 등 다양한 반응형 교육 콘텐츠를 제공하는 온라인 플랫폼이다. XR 콘텐츠는 내시경 세척 교육, 인공배출구(장루) 케어, 복식호흡, 상지동작운동, 캠핑, 힐링영상, 교육센터 총 7종으로 구성돼 있고 머리장착 디스플레이를 활용해 경험할 수 있다.
XR 콘텐츠 이용을 희망하는 경우 국립암센터와 지역암센터에 방문 신청하면 일정에 따라 콘텐츠 체험이 가능하다. 시간과 장소 제약 없이 집에서도 콘텐츠를 이용할 수 있는 웹 콘텐츠는 동작인식 재택운동, 건강한 한상차림, 팝업갤러리 총 3종으로 구성돼 있다. 캔서에듀 홈페이지에 접속하면 별도의 회원가입 없이 누구나 이용할 수 있다.
이중규 공공보건정책관 국장은 "캔서에듀를 통해 확장현실 기반의 가상공간과 웹 환경에서 다양한 암 교육 콘텐츠를 제공하는 기반을 마련했다"며 "다양한 콘텐츠 개발과 디지털 기반 교육을 확대·연계하여 암 환자의 건강관리 체계를 지속적으로 추진할 계획"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com