콜마그룹, 화장품 ODM 최초 '대기업' 됐다…창업 36년 만

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지난해 말 기준 자산 총계 5조원 넘어

공정거래위 대기업 집단 신규 지정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 콜마그룹이 화장품 ODM(제조자개발생산) 업계 최초로 공정거래위원회 지정 대규모기업집단(공시대상기업집단)에 이름을 올렸다. 1990년 윤동한 회장이 직원 4명으로 회사를 창업한 지 36년 만이다.

콜마그룹은 자산총액이 5조원을 넘어서며 지난 29일 공정거래위원회로부터 대기업집단(집단명 한국콜마)으로 신규 지정됐다고 밝혔다.

창업주 윤동한 한국콜마 회장. 윤 회장은 대한민국 최초로 화장품 ODM(제조자개발생산) 비즈니스 모델을 도입했다. 콜마그룹은 1990년 직원 4명으로 출발한 이후 36년 만에 화장품 ODM 업계 최초로 공정거래위원회 지정 대규모기업집단에 이름을 올렸다. [사진=콜마그룹]

전자공시시스템에 따르면 지난해 말 기준 콜마그룹의 자산총계는 5조2428억원이다. 주요 계열사별 자산 규모는 한국콜마 1조5290억원, HK이노엔 2조969억원, 콜마홀딩스 5461억원, 콜마비앤에이치 5206억원이다.

이번 대기업집단 지정은 윤 회장이 창업 초기부터 구축해온 연구개발 중심 전략의 성과다. 윤 회장은 1990년대 국내 화장품 업계에 ODM 개념이 자리 잡지 않았던 시기에 연구개발 중심 제조기업 모델을 제시하며 사업 기반을 확대했다.

이후 화장품 사업을 넘어 제약과 건강기능식품 분야로 사업 영역을 확장하며 그룹 체제를 구축했다. 현재 그룹을 이끄는 윤상현 부회장은 글로벌 사업 확대와 사업 다각화를 통해 외형 성장을 가속화했다.

콜마그룹 성장의 핵심 축은 화장품과 제약·바이오, 건강기능식품 사업이다. 한국콜마는 지난해 연결 기준 매출 2조7224억원, 영업이익 2396억원으로 사상 최대 실적을 기록했다. HK이노엔은 국산 30호 신약 '케이캡(테고프라잔)'과 수액 사업 성장에 힘입어 매출 1조631억원을 달성하며 '1조 클럽'에 진입했다. 콜마비앤에이치도 연결 기준 매출 5749억원을 기록하며 건강기능식품 사업 확대에 나서고 있다.

이번 지정은 화장품 ODM 사업 모델을 기반으로 성장한 기업이 대기업집단에 포함된 첫 사례라는 점에서 의미가 크다. 상대적으로 낮은 제조 납품 단가 중심의 사업 구조에도 자산 5조원을 돌파하면서 기술 기반 제조기업의 성장 가능성을 보여줬다는 평가다.

콜마그룹은 이번 대기업집단 지정을 계기로 거버넌스 체계를 강화하고 책임경영 확대에 나설 계획이다. 공시 의무를 강화하고 대규모 자산에 걸맞은 투명한 의사결정 시스템을 구축한다는 방침이다.

콜마홀딩스는 "창업주가 구축한 산업 기반 위에 2세 경영 체제가 전략적 확장과 실행력을 더해 이룬 성과"라며 "AI 기반 연구개발과 생산 혁신을 통해 사업 포트폴리오 전반의 성장성과 수익성을 높이고 기업가치를 지속적으로 제고해 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com