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김정관 산업부 장관, '1호 유턴기업' 한국콜마 방문…"적극 지원할 것"

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  • 김정관 산업부 장관이 27일 한국콜마 세종공장을 방문했다.
  • 리쇼어링 첫 기업 선정확인서를 전달하고 유턴기업 애로를 청취했다.
  • 세종공장 생산시설 둘러보고 간담회에서 국내투자 지원을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내복귀 기업 선정확인서 전달

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마는 김정관 산업통상자원부 장관이 27일 세종공장을 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 올해 첫 국내복귀(리쇼어링) 기업으로 선정된 한국콜마에 선정확인서를 전달하고, 유턴기업들의 현장 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

한국콜마종합기술원 전경 [사진=한국콜마]

김 장관은 이날 오전 세종시 전의면 소재 한국콜마 세종공장을 찾아 주요 생산 시설을 둘러본 뒤 간담회를 진행했다. 현장에는 강경성 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장과 이상훈 한국산업단지공단 이사장도 함께 참석했다.

산업부와 업계 관계자들은 세종공장의 주요 생산 시설을 둘러보며 화장품 생산 역량과 기술력을 확인했다.

세종공장은 한국콜마의 글로벌 생산 거점으로, 국내외 4500여개 고객사에 공급되는 제품을 생산하고 있다. 2014년 준공 당시 아시아 단일 화장품 공장 기준 최대 규모로 조성됐으며, 연간 약 8억9000만개의 기초화장품 생산 능력을 갖추고 있다. 최근 글로벌 시장에서 인기를 끌고 있는 한국콜마 제조 선크림 제품도 이곳에서 생산된다.

이날 간담회에는 윤상현 콜마그룹 부회장을 비롯해 ▲심텍 ▲네패스 ▲대한전선 ▲성우하이텍 ▲한화엔진 ▲태성 ▲자화전자 등 유턴기업 관계자들이 참석했다.

참석자들은 유턴기업 투자 활성화와 지원 체계 개선 방향 등에 대해 의견을 나눴다.

김 장관은 "기업과 국가 경쟁력은 안정적인 공급망 확보 여부에 달려 있는 시대"라며 "정부는 기업의 국내 복귀와 지방 투자가 합리적이고 매력적인 선택이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

윤상현 콜마그룹 부회장은 "전 세계적으로 '메이드 인 코리아' K뷰티 위상이 높아지고 있는 만큼 글로벌 수요에 대응하기 위해 세종시를 거점으로 생산 역량을 강화할 계획"이라며 "정부의 국내복귀 기업 지원 정책에 발맞춰 K뷰티 제조 경쟁력을 높이고 산업 성장에 기여하겠다"고 밝혔다.

앞서 한국콜마는 중국 내 생산 체계를 우시 공장으로 일원화하고 국내 생산 기지를 확대하기 위해 산업부에 국내 복귀 의사를 밝혔으며, 올해 1월 첫 번째 리쇼어링 기업으로 선정됐다.

sykim@newspim.com

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