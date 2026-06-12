김기현 "한-EU 공동성명에 '북핵 불용' 포함...靑 자료서 통째로 잘려나가"

"李대통령, 北 노할까 국내 언론과 국민 속이려 들어"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 12일 이재명 대통령을 향해 "국민의 안보와 자존심을 북한 정권에 통째로 상납한 비겁한 '심기 경호'가 결국 국제무대에서 대한민국을 조롱거리로 만들었다"고 비판했다.

김 의원은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "이번 한·유럽연합(EU) 정상회담에서 드러난 이재명 대통령과 청와대의 행태는 국가의 안위를 책임진 정부가 맞는지 눈과 귀를 의심케 하는 참담한 굴욕 외교의 극치"라며 이같이 말했다.

김기현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "EU 유럽연합의 강력한 요구로 공동성명에 '북핵 불용'과 '북·러 군사협력 규탄'이라는 엄중한 경고가 포함되었음에도, 이재명 대통령의 발표문과 청와대 보도자료에서는 이 핵심 내용들이 통째로 잘려나갔다"고 지적했다.

이어 "국제사회 앞에서는 마지못해 서명해 놓고, 돌아서서는 북한 정권이 노할까 봐 허겁지겁 국내 언론과 국민의 눈을 속이려 든 것은 국가원수로서의 책무를 망각한 탄핵감"이라고 목소리를 높였다.

김 의원은 "현 정권에게 당장 김정은을 체포할 방안을 궁리하라고 요구하지는 않겠다"면서도 "힘없는 기업인은 몽둥이로 두드려 패는 무자비한 힘을 발휘하는 정권인데, 그 반의 반만의 힘이라도 대북 안보에 발휘해야 하지 않겠느냐"고 반문했다.

그러면서 "최소한 국민들의 생명과 안전, 재산을 책임지고 있는 대한민국 대통령답게 제발 비굴하지는 않았으면 좋겠다"며 "북한의 도발에는 그 흔한 유감 표명조차 제대로 못하면서, 북한을 자극하면 실익이 없다는 유약한 패배주의에 빠져 대한민국을 핵 위협 앞에 완전히 무방비로 노출시키고 있다"고 비판했다.

또한 "우방국의 신뢰를 갉아먹고 국민 자존심을 짓밟는 비굴한 구걸 외교는 결국 대한민국을 국제적 고립으로 몰고 갈 뿐"이라고 꼬집었다.

김 의원은 "이재명 대통령은 북한 눈치 보기에 급급한 가짜 평화 쇼를 당장 중단하고, 국민의 생명을 지키는 확고하고 강력한 대북 원칙을 확립해 주시기 바란다"며 "그렇게 할 실력이 없다면, 차라리 그 무거운 대통령 자리에서 당장 내려오는 것이 국가와 국민을 위한 길일 것"이라고 직격했다.

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