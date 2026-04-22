김기현 의원 "정동영, 반나절만에 들통날 기밀유출 거짓말로 국민 속여"

AI 핵심 요약beta
- 김기현 국민의힘 의원이 22일 정동영 통일부 장관의 군사기밀 유출 의혹을 비판했다.
- 정 장관이 CSIS 보고서로 거짓말해 국민을 속였다고 지적했다.
- 이재명 대통령의 두둔을 비판하며 정 장관 경질을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 22일 정동영 통일부 장관의 군사기밀 유출 의혹과 관련해 "고작 반나절만에 들통날 거짓말로 국민을 속이고 위기를 모면하려 한 것이냐"고 비판했다.
김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "대체 이 정권의 인사들은 대통령부터 장관까지, 하나같이 자신의 잘못을 인정할 줄을 모른다"며 "국민께 '죄송하다' 한마디 하는 것이 그렇게 어려운가"라고 목소리를 높였다.
이어 "정동영 장관은 군사기밀유출로 인해 미국 측의 항의를 받고 대북정보 공유중단이라는 초유의 안보위기를 초래한 정황이 너무나 뚜렷함에도, 사과는커녕 거짓말로 국민을 기만했다"고 지적했다.
그는 "문제가 커지자 정 장관은 CSIS(전략국제문제연구소) 보고서 등에서 '구성 지역에서의 북한 핵개발 활동'이 언급됐다며 '이미 알려진 사실'이라고 했지만, 정작 CSIS의 빅터 차 석좌가 직접 나서 그런 보고서를 작성한 적 없다고 한 것"이라고 꼬집었다.
아울러 "정 장관은 이미 수차례 경솔한 돌출행동과 가벼운 언행으로 문제를 일으켰다"며 "하지만 이재명 대통령은 이를 철저히 외면했고, 심지어 어제 아침에는 '이미 알려진 내용'이라며 오히려 정 장관을 두둔하기까지 했다"고 비판했다.
그러면서 "대통령 자신도 가짜뉴스에 낚여 커다란 외교실책을 자초하고서도 '죄송하다'는 말 한마디 없이 바득바득 국민과 맞서 싸우며 '매국노' 운운했으니, 정동영 장관 역시 대통령의 행동을 따라 하는 것으로 보인다"며 "도긴개긴"이라고 직격했다.
김 의원은 "어설픈 SNS에 집착하는 대통령의 손가락만큼이나, 신중치 못한 처신으로 안보위기를 가져온 정동영 장관은 반성은커녕 되레 국민을 속이려 든 것만으로도 장관 자격이 없다"고 강조했다.
마지막으로 "대통령은 정 장관을 즉각 경질하여 무너진 한미간의 신뢰를 회복해야 할 것"이라고 촉구했다.
allpass@newspim.com